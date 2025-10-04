도당위원장 사퇴

[헤럴드경제=박대성 기자] 민주당 주철현 국회의원(여수시갑·재선)이 전남도지사 출마를 위해 도당위원장직을 사퇴했다.

전남도당에 따르면 주 위원장은 지난 1일 자신의 페이스북에 “재임 기간 도민 여러분들의 압도적 지지로 ‘이재명 국민주권 정부 창출’이라는 역사적인 결과를 만들어낼 수 있었다”며 “전남지사 출마를 위해 민주당 전남도당 위원장직을 내려놓지만, 전남의 희망찬 내일을 열어갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

앞서 주 위원장은 추석을 앞둔 지난달 22일 남악신도시 도청에서 기자회견을 열어 전남지사 출마를 선언한 바 있다.

주 의원은 평소에도 “전남 경제를 지탱하는 석유화학과 철강산업 등의 위기 극복을 위해서는 지역 실정을 잘 아는 동부권(순천·여수·광양시 등)에서 지사가 나와야 한다”는 ‘동부권 대망론’을 강조해 왔다.

전남지사에는 현직인 김영록 지사가 3선에 도전하는 가운데 국회의원 3명(주철현·이개호·신정훈)도 출마 선언 채비를 서두르고 있는데 치열한 당내 공천 경쟁을 예고하고 있다.

국민의힘에서는 김화진 도당위원장이, 진보당에서는 민점기 전 공무원노조 전남본부장 출마가 예상된다.