온누리상품권으로 제수용품 구매 울주군도 언양알프스시장서 행사

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시는 2일 남구 신정시장에서 SK케미칼과 함께 ‘우리동네 전통시장 장보고(go) 행사’를 했다. 지난달 23일 울주군 남창옹기종기시장을 시작으로 25일 중구 태화종합시장, 26일 북구 호계공설시장, 29일 동구 동울산종합시장에 이어 다섯 번째였다.

이날 행사에는 김두겸 울산시장과 유호섭 SK케미칼 생산인프라본부장, 김충곤 한국노총 울산지역본부 의장, 울산시의원 등 20여 명이 참가했다.

참가자들은 시장에서 지역상품권으로 장을 보면서 전통시장 상인들의 목소리를 들었다. SK케미칼은 울산사랑상품권으로 제수용품 등 상품을 구매했다. 지난달 22일 SK케미칼 등 14개 울산 지역 기업은 총 85억원의 울산사랑상품권을 구매하는 ‘소상공인 살리기, 지역상품권 구매 동참 확약서 전달식’을 가졌다.

울산 울주군도 2일 언양알프스시장에서 전통시장에서 장보기 행사를 가졌다. 이순걸 군수는 상인들의 애로사항을 청취하고 온누리상품권으로 제수용품을 구매했다.

김두겸 울산시장은 “대형 유통과 온라인에 밀려 전통시장 방문객이 감소하고 있는 가운데 울산 지역 기업들이 앞장서서 지역상품권으로 전통시장을 이용해주셔서 감사한 마음”이라며 지속적인 전통시장 이용을 당부했다.