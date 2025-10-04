레바논 동명부대, 의료지원·기반시설 구축 지원 남수단 한빛부대, 재건지원·농장·직업학교 운영 “대한민국의 국가대표라는 마음가짐으로 활동”

[헤럴드경제=신대원 기자] 긴 추석연휴가 시작됐지만 군 장병들은 대한민국 수호는 물론 국제사회의 일원으로서 세계평화와 안정 유지를 위해 구슬땀을 흘리고 있다.

특히 레바논 동명부대와 남수단 한빛부대는 유엔평화유지군(PKO) 소속으로 분쟁지역 안정화와 민간인 보호라는 막중한 임무 수행에 여념이 없다.

합동참모본부는 4일 “동명부대와 한빛부대의 활동은 단순한 파병을 넘어 한국전쟁 당시 유엔군이 보여준 국제적 연대와 희생을 오늘날 대한민국이 이어가는 활동이라는 점에서 큰 의미가 있다”고 밝혔다.

국방부는 올해 유엔군사령부 창설 75주년 기념행사를 개최하고 과거 유엔군의 헌신을 되새겼으며 동명부대와 한빛부대는 그 정신을 현재의 국제평화 유지 활동으로 계승하고 있다.

‘동쪽에서 온 밝은 빛’이라는 의미의 동명부대는 현재 31진이 임무를 수행 중이다.

유엔은 지난 2006년 이스라엘과 레바논 헤즈볼라 충돌로 정세가 악화되자 한국에 평화유지군 파병을 요청했고, 이에 정부는 2007년 7월 19일 동명부대를 파병했다.

동명부대는 레바논 남부지역으로 유입되는 불법 무기와 무장세력을 24시간 정찰·감시함으로써 지역 안정을 도모하고 있다.

파병 이후 현재까지 약 14만여 건의 완전작전을 펼쳐 유엔과 레바논 정부로부터 중요 작전지역에서 성공적으로 임무를 완수한다는 찬사를 받고 있다.

현지에서 세계 여러 나라 군대와 평화유지작전을 수행하는 만큼 연합훈련도 활발하다.

예비대 친숙화 훈련(FAMDEP)이 대표적이다.

서로 다른 국가의 군이 모여 자국 기동예비대의 임무와 능력을 소개하고 상황조치능력 숙달, 연합전투사격 등을 실시한다.

동명부대는 특히 주기적인 레바논군 역량강화훈련(COTAWL)을 통해 우리 군의 작전능력과 노하우도 전수하고 있다.

레바논 유엔평화유지군(UNIFIL) 서부여단장을 맡고 있는 다비드 콜루시 이탈리아 육군 준장은 “동명부대 장병들의 헌신·규율·봉사정신에 진심으로 고맙다”며 “대한민국은 레바논 평화와 안정에 기여하는 동명부대의 활동에 자부심을 가져달라”고 말했다.

동명부대는 현지 주민들을 위한 인도적 민군작전으로 의료지원을 비롯해 태양광 가로등 설치, 정수시설 준공 등 사회기반시설 구축, 그리고 물자 공여 등을 통해 주민들의 몸과 마음을 치유하며 현지인들 사이에서 명칭 그대로 한 줄기 희망의 빛이 되고 있다.

지난달 열린 티르 태양광 가로등 공여식에서 핫산 드보크 티르 시장은 “오늘 태양광 가로등을 준공한 지역은 시민과 여행객이 많은 지역인데 어두웠던 지역이 밝아지면서 더욱 안전해지고 쾌적해졌다”며 “많은 활동과 지원을 해주고 있는 동명부대에 늘 고마움을 느낀다”고 감사의 뜻을 전했다.

2007년부터 시작된 대민 의료지원은 군의관, 간호장교 등 전문 의료진이 5개 책임지역을 순회하며 세심한 진료의 손길을 펼치고 있다.

특히 2016년부터 실시해온 치과 진료는 주민들에게 큰 인기다.

누적 수강생 2180여명에 달하는 한국어 교실 수강생을 중심으로 동명부대를 지지하는 ‘동명 서포터즈’라는 팬클럽은 올해 10주년을 맞았다.

태권도 교실은 현재까지 2만6200여명의 수련생과 850여명의 유단자를 배출했다.

현지인 태권도교관으로 동명 서포터즈 회장을 맡고 있는 디아나 알쿠라이에(26)는 “10살때부터 태권도를 배웠는데 동명부대원들은 우리에게 늘 친절했다”며 “동명부대는 우리에게 태권도와 한국어, 그리고 더 많은 기회를 주었다”고 말했다.

동명부대의 이러한 활동은 ‘신이 내린 선물’이라는 극찬과 함께 UNIFIL 부대 가운데 가장 모범적이고 신뢰받는 부대, 현지인들로부터 가장 사랑받는 부대로 자리매김한 배경이다.

이호준(대령) 동명부대장은 “부대 전 장병은 ‘레바논의 평화를, 조국의 영광’을 위해 대한민국의 국가대표라는 마음가짐으로 지역사회를 지원하겠다”고 강조했다.

2011년 수단으로부터 독립한 남수단에는 유엔의 파병 요청에 따라 지난 2013년 3월부터 한빛부대가 파병되고 있다.

‘세상이 이끄는 가장 큰 빛’이라는 의미를 담은 한빛부대는 현재 20진이 파병돼 임무를 수행 중이다.

특히 한빛부대가 남수단에 지원하는 주보급로 보수작전과 재건지원작전은 큰 성과를 거두고 있다.

남수단의 수도인 주바를 제외하면 대부분 비포장도로인 상황에서 한빛부대는 지난 12년간 누적 2800㎞의 도로를 보수했다.

매년 우기 때마다 범람하던 백나일강에 총 17㎞에 이르는 차수벽을 건설해 20만 보르시민에게 안정적인 생활터전을 조성했다.

재건지원작전 외에도 교육·의료물자 공여를 통해 현지주민들로부터 ‘신이 내린 축복’, 유엔 남수단임무단(UNMISS)에서도 ‘유엔군 최고의 모범부대’로 평가받고 있다.

특히 최근에는 ‘2025년 UNMISS 최우수 공병부대’로 선발되기도 했다.

보요이 골라 남수단 피보르 시장은 “남수단이 번영하고 무역이 활성화된 것은 한빛부대가 보르-피보르-아코보를 연결한 수백㎞의 주요 도로를 건설한 재건 작전 덕분”이라며 감사를 전했다.

최보걸(대령) 한빛부대장은 “우리 장병들의 땀과 열정이 현지 주민들에게 실질적인 희망이 되고 있다”면서 “앞으로도 ‘남수단에 희망을, 대한민국에 영광을’이라는 슬로건 아래 임무 완수와 무사 귀환을 위해 최선을 다하겠다”고 다짐했다.