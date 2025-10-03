중구 22곳·동구 18곳·울주군 13곳 등

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 지역 5개 구·군이 추석 연휴를 맞아 3일부터 9일까지 공영주차장을 무료로 개방한다.

울산 중구는 유로로 운영하고 있는 공영주차장 22곳을 무료로 운영한다. 무료 개방 주차장은 전통시장 인근 공영주차장 8곳, 노상 및 소규모 공영주차장 13곳, 중구청 부설주차장 1곳이다. 옥교·성남둔치·성남·강북·문화의거리 등 도심지역 대형 공영주차장 5곳과 울산종갓집도서관 부설주차장은 장기 주차를 방지하기 위해 유료로 운영한다.

추석 연휴 기간 24시간 주차관제센터를 운영하고, 차량이 많이 몰릴 것으로 예상되는 3일부터 5일까지 전통시장 인근 공영주차장 8곳에 주차 관리원을 배치한다.

울산 남구는 공영주차장 40개소 중 번영교밑(64면), 어은로 노상(33면), 팔등로 노상(28면), 삼호연안 다목적광장(170면), 옥현로 노상(53면), 삼호공유지(9면) 등 6개소를 비롯해 부설주차장 28개소(2632면), 사유지 무료공영주차장 41개소(409면)를 개방한다.

울산 동구는 유료 공영주차장 18곳을 무료 개방한다. 전통시장 주변 등 노상주차장 5곳과 노외주차장 13곳으로 전체 주차면 수는 1553면이다.

무료 개방 주차장은 ▷대학길 공영주차장 ▷월봉로 공영주차장 ▷옥류로 공영주차장 ▷남목시장 앞 공영주차장 ▷명덕상가 앞 공영주차장 ▷전하 공영주차장 ▷전하시장 공영주차장 ▷화정지하 공영주차장 ▷일산해수욕장 공영주차장 ▷일산복개천 공영주차장 ▷동울산종합시장 공영주차장 ▷남목마성시장 공영주차장 ▷명덕호수공원 공영주차장 ▷방어진항 공영주차장 ▷서부 공영주차장 ▷명덕마을복합문화광장 ▷산록 임시 공영주차장 ▷월봉골어린이공원 공영주차장이다.

울산 북구는 ▷화봉노상 ▷연암노상 ▷상방복개천노상 ▷양정복개천 ▷양정공영 ▷염포신전노상 ▷염포마을공동 ▷화봉공원 ▷호계시장 ▷현대자동차문화회관 ▷양정수양버들 공영주차장 등 11개소를 개방한다.

울산 울주군은 59개 공영주차장 중 13개소를 무료 개방한다. 개방 주차장은 ▷범서읍 6개소=천상공원, 마루공원, 구영공원, 대동, 백천, 대리 공영주차장 ▷언양읍 3개소=언양임시터미널, 구언양터미널, 언양강변 공영주차장 ▷온산읍 2개소= 덕신, 온덕 공영주차장 ▷청량읍 1개소=두현주차장 ▷서생면 1개소=진하주차장이다.