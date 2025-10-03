포항 시민 21명 참여…AI 활용 이미지·영상 제작·앱 개발 등 실습 진행

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 한동대학교 환동해 지역혁신원(원장 최인욱)은 지난달 30일 파랑뜰 드림홀에서 ‘AI와 문화예술’을 주제로 시민강좌를 열었다.

이번 강좌는 AI를 단순 기술이 아닌 문화·예술 창작 도구로 활용하는 방법을 소개하며, 지역 시민들에게 새로운 창의 융합 교육의 기회를 제공했다.

포항 시민 21명이 참여한 강좌에서는 구글의 생성형 AI ‘제미나이(Gemini)’를 활용해 이미지·영상 제작과 애플리케이션 개발 등 다양한 실습이 진행됐다.

참가자들은 개인 노트북으로 AI를 직접 다루며 실시간 창작물을 완성하는 경험을 했다.

강좌는 ‘AI와 창작의 만남’과 ‘시민이 직접 만드는 디지털 콘텐츠’ 두 주제로 구성돼, AI 기술이 일상 속 문화예술 활동과 자연스럽게 융합될 수 있음을 보여줬다.

참가자들은 강좌에 큰 만족감을 나타냈다. 이재윤 신세계치과 원장은 “직접 음악과 그림을 만들고 앱까지 구성해 보니 예상보다 쉽고 흥미로웠다”며 “개인 취미나 일상에서도 활용할 수 있을 것 같다”고 말했다.

이한진 한동대 창의융합교육원 교수는 “기술과 예술이 만나는 지점에서 시민들과 새로운 경험을 나눌 수 있어 의미가 깊었다”며 “이번 프로그램이 창의융합형 인재 육성과 시민 문화 접근성 확대의 출발점이 되길 바란다”고 밝혔다.