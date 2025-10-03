여행자보험, 항공 지연부터 도난·병원비까지 대비 실손 중복·특약 선택·보상 조건 등 주요 활용법 정리 “분실은 보상 안돼”…휴대전화 보상 요건 점검해야

[헤럴드경제=박성준 기자] “아직도 보험 없이 떠나시나요?”

최장 열흘의 황금연휴를 맞아 해외여행을 떠나는 이들이 늘고 있다. 특히 베트남, 중국 등 ‘가성비 여행지’가 주목받으며, 치안·위생 등 현지 상황에 대한 걱정도 커지는 분위기다.

실제로 항공 지연, 소지품 도난, 현지 병원 진료 등 예상치 못한 사고는 언제든 발생할 수 있다. 여행자보험은 하루 몇천원이면 가입할 수 있지만 어떤 항목을 넣고 빼야 할지, 기존 실손보험과는 무엇이 다른지 헷갈려 망설이는 이들도 적지 않다. 꼭 필요한 보장은 챙기고, 불필요한 지출은 줄이는 ‘가성비 여행자보험’ 활용법을 정리했다.

늘어나는 ‘가성비 여행’ 수요…여행자보험도 ‘껑충’

소비자 리서치 전문기관 컨슈머인사이트에 따르면 지난 8월 한국인이 가장 많이 방문한 해외여행지는 ▷일본(29%) ▷베트남(14%) ▷중국(9%) ▷태국(7%) 순으로 나타났다. 일본은 여전히 가장 인기 있는 여행지지만, 전월 대비 5%포인트 하락했다. 반대로 중국은 3%포인트 증가하며 관심이 높아지는 모습이다. 지난해 11월 중국이 한국인 대상 무비자 입국을 허용한 이후 수요가 꾸준히 늘고 있다.

올여름부터 이어진 고물가 흐름에 따라 동남아·중국 등 ‘가성비 여행지’가 부상하는 가운데 이들 지역은 저렴한 물가 덕분에 가성비가 좋지만, 치안·안전 문제는 물론, 질병이나 위생 관련 걱정도 적지 않다. 이러한 불의의 사고는 한순간에 기분 좋은 여행을 악몽으로 바꿀 수 있다.

이렇다 보니 단돈 몇천원으로 무사귀국까지 대비하는 여행자보험 신계약도 급증하고 있다. 코로나19 시기인 지난 2021년 14만3140건에 불과하던 신계약은 지난해 272만7282건으로 20배 가까이 늘었다. 올해 상반기 신계약만 173만3195건으로, 이미 2023년 연간(172만1809건) 계약을 넘어섰다. 추세가 이어지면 사상 최고치 경신이 유력하다.

보험료 줄이고, 보장은 살리는 ‘가성비팁’ 3가지

여행자보험은 무조건 보장을 많이 넣는다고 좋은 것은 아니다. 여행 목적지·일정, 기존 보험 가입 여부에 따라 꼭 필요한 항목만 골라 구성하는 것이 핵심이다. 비교 플랫폼들도 ‘보장 최적화’를 강조한다.

가장 많이 놓치는 부분은 기존 실손의료보험과의 중복 보장 문제다. 이미 국내 실손보험에 가입했다면 여행자보험에서 제공하는 ‘국내 상해·질병 치료비’ 보장은 굳이 추가할 필요가 없다. 보험은 ‘비례 보상’ 원칙을 따르기 때문에 같은 항목에 대해 두 개 보험에 가입해도 보험금을 이중으로 받을 수 없다.

여행자보험에서 중요한 보장 중 하나는 해외에서 발생하는 상해·질병 치료비 보장이다. 하지만 모든 지역에 똑같은 보장 한도를 설정할 필요는 없다. 여행지의 의료비 수준에 따라 보장 한도를 유연하게 조절하는 것만으로도 상당한 비용을 절약할 수 있다. 예컨대 미국이나 캐나다처럼 의료비가 매우 비싼 지역이라면 치료비 보장 한도를 최소 5000만~1억원 수준으로 높게 설정하는 것이 바람직하다. 반면, 동남아나 중국처럼 의료비가 비교적 저렴한 지역에서는 3000만원 안팎으로도 충분한 경우가 많다.

최근에는 여행 중 별다른 사고 없이 귀국하면 보험료의 일부를 돌려주는 환급형 특약을 제공하는 상품도 늘고 있다. 보장은 기본적으로 유지되면서도, 실제 사고가 없을 경우 일정 금액을 돌려받을 수 있어 ‘보험료가 아깝다’는 심리적 부담을 줄이는 효과가 있다. 특히 여행 기간이 짧거나 사고 발생 가능성이 작다고 판단되는 경우, 환급형 특약은 가성비와 만족도를 함께 높일 수 있는 선택지가 된다. 다만 환급률이나 적용 조건은 보험사마다 다르기 때문에, 가입 전 약관을 꼼꼼히 비교해 보는 것이 중요하다.

분실 안 되고 도난만?…‘휴대품 손해’ 확인해야

여행자보험에 가입했더라도 휴대품 손해에 대한 보상은 조건을 제대로 알아두지 않으면 받기 어렵다. 실제 사고가 발생해도 분실과 도난의 차이를 모르거나, 필수 서류를 갖추지 못해 보험금 청구가 거절되는 경우가 적지 않다. 세 가지 핵심만 기억해도 ‘헛가입’을 피할 수 있다.

보험사는 먼저 ‘도난’과 ‘분실’을 구분한다. 도난은 보상 대상이지만, 분실은 보상에서 제외된다. 예를 들어 식당에 지갑을 두고 나왔거나, 택시에 카메라를 놓고 내린 경우는 보상이 불가능하다. 반면, 길거리에서 소매치기를 당하거나 절도 피해를 본 경우는 보상된다. 같은 ‘물건을 잃어버린 상황’이라도 원인에 따라 보상 여부가 완전히 달라지는 셈이다.

휴대품 손해 보장은 총 보장 한도 외에 개별 품목에 대한 보상 한도가 별도로 설정돼 있다. 대부분의 보험사는 한 품목당 최대 20만~30만원 수준의 한도를 둔다. 전체 보장 한도가 100만원이라 해도 노트북이나 명품 가방을 도난당했을 경우 실제 보상액은 20만원 안팎에 그칠 수 있다. 일부 보험사의 경우 이어폰, 안경, 충전기 등 소모성 물품은 아예 보장 대상에서 제외하기도 한다. 고가 전자기기를 휴대하거나, 명품 소지품이 많다면 보장 한도와 제외 품목을 사전에 꼼꼼히 확인해야 한다.

휴대품이 도난당한 경우에도 ‘도난 신고서’를 제출하지 않으면 보상이 불가능하다. 해당 신고서는 사고 발생 당시 현지 경찰서에서 직접 발급받은 문서여야 하며, 귀국 후 설명만으로는 인정되지 않는다. 신고서에는 도난당한 물품 목록, 시간, 장소 등이 명시돼 있어야 하고, 일부 빠진 항목은 보상에서 제외될 수 있다. 따라서 피해 발생 즉시 현지 경찰서를 찾아 신고하고, 문서화된 증빙을 확보하는 것이 가장 중요하다.

출발 전 1분 점검…보상을 가르는 체크리스트

보험 가입까지 마쳤다면, 출국 직전 점검해야 할 실질적인 항목들이 있다. 작은 확인이 실제 사고 시 보상 가능 여부를 좌우할 수 있기 때문에, 여행을 떠나기 전 1분만 시간을 들여 점검해 보는 것이 좋다.

먼저 보험의 효력 개시 시점이 비행기 출발 이전인지 확인해야 한다. 일부 상품은 가입 다음 날부터 보장이 시작되기 때문에, 출국 직후 사고는 보상에서 제외될 수 있다. 실손보험 가입자라면 ‘국내 치료비 특약’이 자동 포함돼 있지 않은지도 살펴봐야 한다. 중복 보장에 해당하며, 제외 시 보험료도 절약된다.

또한 해외 긴급지원 서비스 전화번호를 휴대전화에 저장하고, 가족이나 동행자와 공유해두는 것이 좋다. 대부분의 보험사는 병원 안내, 통역, 입원 보증 등 실질 서비스를 제공한다. 마지막으로 여권 사본을 클라우드나 이메일에 백업해 두는 것도 유용하다. 분실 시 재발급 절차를 간소화할 수 있고, 일부 보험사에서는 휴대품 보상 청구 시 여권 사본을 요구하기도 한다.