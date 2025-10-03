10월 11일 오전 11시부터 오후 5시 타임스퀘어 앞 광장 전시‧체험, 판매 부스 운영…부대행사도 ‘풍성’ ‘상생기업 경영 컨설팅’ 참여 기업 10곳 모집…10월 10일까지 접수

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 오는 10월 11일 타임스퀘어 앞 광장에서 지역 상생기업이 한자리에 모이는 ‘2025년 상생기업 팝업마켓 – 상생되다’를 개최한다.

이번 행사는 지역 주민과 소통하고, 제품을 알리며 상생기업의 판로를 넓히기 위해 마련됐다.

상생기업은 소상공인, 청년, 사회적 경제조직, 취약계층이 경제 주체가 되어 사회 서비스를 제공하거나 일자리를 창출하며 지역사회와 함께 성장하는 기업을 뜻한다.

행사는 오전 11시부터 오후 5시까지 진행되며 행사장은 ▲판매부스 ▲전시‧체험부스로 구성된다.

‘판매부스’에서는 수제 간식, 친환경 비누, 공정무역 커피 등 특색 있는 상품을 한자리에서 만나볼 수 있다.

‘체험부스’에서는 휴대폰 거치대 만들기, 도자기 그릇 페인팅 등 창의적인 체험을 즐길 수 있다. 이 밖에도 상생기업 우수사례 전시, 버스킹 공연, 페이스 페인팅 등 다채로운 부대행사도 이어진다.

이와 함께 구는 중장기적 성장에 어려움을 겪는 지역 내 상생기업을 지원하기 위해 ‘상생기업 경영 컨설팅’도 운영 중이다. 10월 10일까지 참여 기업 10곳을 모집, 전문 컨설턴트가 중장기 성장 전략 방안 등을 제시할 계획이다. 자세한 사항은 구청 누리집(홈페이지) ‘우리구소식’ 게시판 또는 구청 일자리경제과로 문의하면 된다.

최호권 영등포구청장은 “이번 팝업마켓을 통해 상생기업이 주민과 직접 소통하며 새로운 시장을 개척하는 좋은 기회가 되기 바란다”며 “앞으로도 지역 내 기업과 소상공인의 성장을 돕고, 지역 경제를 활성화시킬 수 있는 다양한 활동을 이어가겠다”고 전했다.