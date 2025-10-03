국정자원 화재 여파로 ‘e하늘장사정보시스템’ 중단…예약은 유선으로

[헤럴드경제=이태형 기자]국가정보자원관리원(국정자원) 화재 여파로 온라인 화장예약 시스템 ‘e하늘장사정보시스템’ 접속이 제한되면서 보건복지부가 전국의 화장장 예약 접수현황 정보를 통합 제공하는 임시 홈페이지를 가동한다고 3일 밝혔다.

국정자원 화재로 e하늘장사정보시스템을 이용한 온라인 화장장 검색과 예약이 불가능해지면서 현재 화장장 예약은 유선이나 팩스 등 수기 접수 방식으로 진행되고 있다.

복지부는 화장장 예약에 대한 국민 불안과 불편을 해소하고, 예약을 보다 원활하게 진행하기 위해 한국장례문화진흥원과 함께 각 화장시설의 예약 현황 정보를 임시 홈페이지에서 한 번에 제공하기로 했다.

정보는 한국장례문화진흥원에서 제공하고 있는 e하늘장사정보시스템 통합공지의 ‘화장예약현황’에서 조회하면 된다.

복지부는 제공되는 정보의 정확성을 높이기 위해 최종 업데이트 시간을 함께 표출하며, 이날부터 사흘간 예약 가능·불가·완료 등 세부 사항을 적시했다.

다만 임시 홈페이지는 전국 화장장 예약 접수 현황만을 제공하기 때문에 실제 예약은 현재와 마찬가지로 유선 및 팩스 등 수기 접수로 해야 한다.

임을기 복지부 노인정책관은 “임시 홈페이지 운영은 단계별로 나눠 1단계는 전국 화장장 예약 접수현황, 2단계는 화장장별 회차에 따른 접수현황 등 차례로 정보를 제공할 예정”이라며 “화장장 예약에 대한 불편함을 줄이기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.