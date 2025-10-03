[헤럴드경제=구본혁 기자] “25:0, 일본과 한국의 노벨과학상 수상자 비교다.”

10월 다시 돌아온 노벨상의 계절. 스웨덴 노벨위원회는 오는 6일 생리의학상을 시작으로 7일 물리학상, 8일 화학상 수상자를 차례로 발표한다.

하지만 올해 우리나라는 노벨과학상 수상자를 배출하지 못할 것으로 보인다. 유력 후보자로 꼽히는 한국인 과학자가 단 한명도 없기 때문이다. 아직까지 단 한명의 수상자를 배출하지 못한 우리나라와 달리 이웃나라 일본은 25명, 중국도 3명의 수상자를 배출했다.

앞서 우니나라는 지난 2014년 유룡 한국에너지공대 교수, 2017년 박남규 성균관대 교수, 2020년 현택환 서울대 교수, 2021년 고(故) 이호왕 고려대 명예교수 등이 후보로 거론됐지만 끝내 수상은 불발됐다.

한국에서는 왜 노벨과학상 수상자가 나오기 힘든 걸까. 물론 우리나라 과학기술 연구는 1970년대 이후 부터 본격화돼 업적을 쌓을 기간이 적었다는 점도 감안해야 한다. 일본과 중국에 비해 상대적으로 불리할 수 있다는 것이다. 그러 무엇보다 단기 성과에만 집착하는 우리나라의 후진적 연구환경이 발목을 잡았다는 자성의 목소리도 나온다. 여기에 과학영재들의 의대 쏠림현상이 심각하다. 어제 오늘의 이야기는 아니지만, 우수인재가 이공계를 외면하는 사회적 분위기도 큰 문제로 지적된다.

‘노벨과학상 수상자 분석’에 따르면 최근 10년간 노벨과학상 수상자 77명은 평균 37.7세에 핵심 연구를 시작해 55.3세에 완성하고 69.1세에 수상한 것으로 나타났다. 핵심 연구 시작에서 수상까지 걸린 기간은 평균 32년이다. 하지만 장기 연구가 쉽지 않은 국내 연구 풍토는 노벨과학상 수상의 최대 걸림돌로 작용하고 있다.

이 때문에 장기 연구 환경을 마련하고 과학자들의 처우 개선을 통해 연구 몰입도를 높여야 한다는 지적이 해마다 반복된다. 대다수의 국내 연구자들은 장기간 대형 연구과제보다는 3년 이내의 단기 소형 과제 수주에만 내몰려 있다. 장기적이고 창의적 연구는 사실상 엄두를 내지 못하고 있다.

정부도 이 같은 상황을 인식, 연구자들이 중장기 연구에만 몰입할 수 있는 환경조성에 나서고 있다. 내년 과학기술 연구개발 예산을 역대 최고 수준인 34조원을 편성하고 최근 과학기술 정부출연구기관의 연구과제수주제도(PBS)를 단계적으로 폐지한다고 발표했다. 하지만 실질적인 체질 개선까지는 상당한 시일이 걸릴 전망이다.

베르겐 헬게센 스웨덴 노벨재단 총재는 “노벨상 수상은 장기적 투자와 지원이 밀접한 상관관계를 가지고 있다”면서 “장기적으로 과학투자와 네트워크가 기반이 돼야 개인 성과와 인류에 기여하는 연구결과를 내놓을 수 있다”고 말했다.

과학계 관계자는 “노벨과학상은 세계적으로 우수한 연구성과가 축적되면 자연스럽게 따라오는 부산물로 인식해야 한다”며 “노벨과학상을 받으려면 자연의 근원에 존재하는 새로운 지식을 발견하거나 인류 문명을 획기적으로 진보시키는 성과를 내야 하는데 기초과학에서 이런 연구는 단기간이 아닌 오랜 시간이 걸릴 수밖에 없다”고 말했다.