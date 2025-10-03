9월까지 독거어르신 1175명에게 추석맞이 온정꾸러미 전달하고 함께 다과 만들기 운영 추석 연휴에는 전화와 방문으로 고립감 해소하고 정서적 안정 제공하는 안부확인 실시 ‘AI 자동안심콜’ 등 AI 기술 활용한 ‘AI 돌봄 플랫폼’ 운영해 빈틈없는 돌봄 체계 유지

“어르신들 외롭지 않고 따뜻한 명절 보낼 수 있도록 촘촘한 복지망 구축할 것”

전성수 서울 서초구청장이 추석 명절을 맞아 가족·지인과 교류가 단절된 어르신들을 대상으로 다양한 맞춤형 복지서비스 지원에 나선다고 밝혔다.

구는 먼저 9월까지 독거어르신 1175명에게 ‘추석맞이 온정꾸러미’ 전달을 완료했다. 생활지원사가 직접 어르신 가정을 방문해 추석 성수품과 함께 한가위 인사를 전하며 어르신들이 긴 명절 연휴를 건강하고 안전하게 보내실 수 있도록 세심히 살폈다.

또, 신체기능 저하로 주변과 왕래가 어려운 어르신 90여 명을 대상으로는 어르신 가정에서 진행하는 추석맞이 다과 만들기 프로그램도 운영했다. 다식과 유과를 함께 만들며 사회적 활동이 부족한 어르신들의 참여를 유도하고, 명절의 따뜻하고 활기찬 분위기를 만들었다.

아울러 추석 연휴에는 독거어르신들이 가족의 상실감을 크게 느낄 수 있는 만큼 안부확인도 실시한다. 연휴기간 동안 매일 전화로 먼저 안부를 확인하고 연락이 닿지 않을 경우에는 직접 가정에 방문해 어르신들의 고립감을 해소하고 심리적 안정과 활력을 제공하는 말벗 서비스를 운영할 예정이다.

이와 함께 AI 기술을 활용한 ‘AI 돌봄 플랫폼’으로 연휴기간 독거어르신의 돌봄공백을 최소화한다. ▲IoT(사물인터넷)를 통해 움직임·활동시간을 감지하는 ‘안전관리 IoT 솔루션’ ▲비접촉식 생체 레이더센서를 활용한 심박수와 낙상 여부 등을 실시간 모니터링하는 ‘비접촉식 생체신호 IoT’ ▲AI 복지사가 어르신에게 전화를 걸어 수면·건강·식사 등 안부를 묻는 ‘AI 자동안심콜’ ▲스마트폰 사용 현황 트래킹을 통해 어르신 안전을 확인하는 ‘스마트시니어돌봄앱’ 등 스마트 돌봄서비스로 연휴기간에도 빈틈없는 돌봄 체계를 유지한다는 방침이다.

이 외도 지역 내 노인종합복지관에서 추석을 맞아 노래 공연, 민속놀이 행사를 비롯해 경로식당 이용자와 결식 우려 어르신을 대상으로 명절 특식을 제공하는 등 다양한 추석 프로그램을 진행한다. 이를 통해 어르신들의 사회적 참여를 장려하고 소통 기회를 확대하는 데 기여할 것으로 전망된다.

전성수 서초구청장은 “이번 추석맞이 독거어르신 맞춤형 복지서비스로 어르신들의 정서적 안정과 사회적 유대감 형성에 크게 기여할 것으로 기대된다”며 “앞으로도 명절 연휴기간에 어르신들이 혼자 계셔도 외롭지 않고 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 촘촘한 복지망을 구축해 나가겠다”고 말했다.