한국관광공사 오감만족 1330 이벤트

[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국관광공사는 추석연휴 기간을 포함해 이달말까지 ‘오감만족 가을 여행지-1330에 물어보세요’ 이벤트를 대한민국 공공 여행포털사이트, 대한민국 구석구석 홈페이지를 통해 진행한다.

관광공사가 예시로 제시한, ‘담양앞집에서 먹고, 문경 오미나라에서 마시고, 부산 삼진어묵에서 체험하는 것’에 대해 알아보자.

담양앞집은 건강한 담양 댓잎국수, 참숯 직화 떡갈비 맛집이다. 담양 떡갈비와 국수를 함께 내어주는 것으로 유명한 식당이다. 지역 농산물을 활용하는 것은 물론, 재료 본연의 맛과 풍미를 살려 조리한다.

이곳에서 떡갈비를 주문하면 서양식 브런치처럼 하나의 큰 접시에 샐러드와 함께 담아준다. 메밀과 담양 댓잎을 섞어 자가 제면한 국수도 일품이다.

오미나라는 문경 특산물 오미자로 제조하는 와이너리이다. 문경 오미자와 사과로 만든 와인과 증류주를 시음하고 구매할 수 있는 전통주 체험판 매장이다.

오미자의 발효·숙성·증류 과정에 대한 설명을 들으며 둘러보는 투어 프로그램(약 30분 소요)과 함께 다양한 주류 시음이 제공된다. 판매 및 시음공간, 제조공정 견학장 등으로 구성되어 있으며, 예약제로 운영된다.

부산광역시 영도구에 위치한 삼진어묵 체험·역사과학관은 부산어묵의 역사를 만나볼 수 있고, 다양한 볼거리와 흥미로운 프로그램을 제공하고 있는 곳이다. 삼진어묵 체험·역사관은 1, 2층이 체험 공간으로 운영되고 있으며, 3층에는 역사과학관으로 구성되어 있어 어묵과 관련된 역사적, 과학적 정보를 접한다.

어묵 체험 문화를 주도하고 있는 체험관이자 역사과학관으로 몽떡오꼬노미, DIY 어묵탕, 피자어묵 등 전문 강사와 함께 수제 어묵 요리를 만들어보는 체험 프로그램을 운영 중이다. 또한, 직접 만든 어묵 요리는 현장에서 시식한다.

한국관광공사의 ‘오감만족 가을 여행지, 1330에 물어보세요’이벤트 참여 방법은 다음과 같다. 관광안내전화 1330과 연결해 문자채팅을 통해 궁금한 곳을 물어본다. 이를테면 “오감만족 여행지 추천해 주세요”라고. 그다음 단계에선 채팅상담사와 나눈 1330 채팅 화면을 캡쳐한다. 마지막으로 1330 캡쳐 이미지를 첨부후 제출버튼을 누르면 된다.

한국관광공사는 이번 이벤트를 통해, 네이버페이 포인트 2만원, 배달의 민족 모바일 상품권 1만원 메가MGC커피 5천원 등을 115명에게 선물한다.