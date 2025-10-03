민관 협력으로 재난 사각지대 없는 안전도시 양천 실현… 전국 상위 10% 선정 수해 예방·안전 취약지역 점검 등 재난 현장 최일선 활약 인정받아

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 지역자율방재단이 재난 예방과 대응 활동에 기여한 공로를 인정받아 ‘2025년 국가재난관리 유공’ 행정안전부장관 표창을 수상했다.

양천구 지역자율방재단은 지난해에 이어 올해도 수상의 영예를 안으며, 2년 연속 전국 상위 10% 우수 단체에 이름을 올렸다.

‘국가재난관리 유공’ 표창은 행정안전부가 주관하는 정부 포상으로 적극적인 재난 예방·대비·대응·복구 등 국가재난관리에 기여한 개인 또는 단체에 수여된다.

이번 수상은 전국 229개 지방자치단체에서 활동하고 있는 지역자율방재단을 대상으로 운영 체계, 활동 실적, 재난 대응 역량 등을 종합적으로 평가한 결과로, 양천구와 지역자율방재단이 함께 구축해온 민‧관 협력 기반의 재난관리 체계가 대외적으로 인정받은 것이다

양천구 자율방재단은 지역 주민으로 구성된 민간 중심의 자발적 방재조직으로 현재 18개 동에서 320명이 활동하고 있다.

구는 양천구 지역자율방재단 운영 등에 관한 조례를 마련해 방재단의 효율적 운영을 위한 행정적 지원을 하고 있다.

지역 사정을 누구보다 잘 아는 주민으로 구성된 자율방재단은 평상시에는 각종 재난 예방 활동을 수행, 재난 발생 시에는 피해 최소화를 위해 현장 지원 및 복구활동에 앞장서고 있다.

특히 ▲위험지역 순찰 ▲제설 취약지역 점검 및 지원 ▲빗물받이 정비 및 침수 예방활동 ▲통학로 차량 통제 ▲무더위쉼터·그늘막 점검 ▲배수로·빗물받이 점검 등 구민 생활과 밀접한 현장을 중심으로 공공 안전망을 보완하는 역할을 수행하며 안전 사각지대를 해소하고 있다.

이기재 양천구청장은 “재난으로부터 지역의 안전을 지키기 위해 묵묵히 헌신해온 자율방재단의 노고가 이번 장관표창이라는 결실로 이어져 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 민‧관이 함께하는 재난 대응 체계를 더욱 강화해 안전한 도시 양천을 만들어가겠다”고 밝혔다.