공모가 대비 1개월 평균 수익률 40.6%…요건 강화·기관 배정 개편 효과 투자자 보호 강화 평가 속 기술특례 위축·자금조달 부담은 과제로

[헤럴드경제=문이림 기자] 코스닥 공모주 시장이 올해 들어 뚜렷한 체질 개선 흐름을 보이고 있다. ‘공모가 거품’으로 불신을 받던 시장이 상장 직후 급등락이 줄며 안정적인 흐름으로 전환되는 모습이다.

7일 한국거래소에 따르면 지난해 코스닥 신규 상장사 70개사의 공모가 대비 1개월 평균 수익률은 -2.9%였다. 이 가운데 48개사가 공모가를 밑돌며 하락세를 보였다. 반면 올해(1~9월) 신규 상장사 48개사 중 34개사(70.8%)는 공모가를 웃돌았다. 평균 수익률은 40.65%로 크게 올랐다.

올해 코스닥 신규 상장주의 공모가 대비 1개월 최고 수익률은 266.91%였다. 최저 수익률은 -53.64%로 지난해(-62.26%)보다 낙폭이 줄었다. 중앙값은 23.19%로 지난해(-19.93%) 대비 뚜렷한 개선세를 보였다. 일부 종목의 급등에 그치지 않고 시장 전반의 수익률이 개선된 모습이다.

시장에선 올 초 도입된 상장심사 요건 강화와 기관 투자자 배정 제도 개편이 시장 안정화에 기여한 것으로 본다. 금융위원회와 한국거래소는 지난 1월 ‘IPO 및 상장폐지 제도개선 방안’을 통해 코스닥 상장 요건을 전반적으로 강화했다.

우선 재무요건이 대폭 상향됐다. 시가총액 기준은 기존 40억원에서 150억원 이상으로 강화됐다. 매출액 기준도 30억원에서 50억원 이상으로 상향됐다. 시가총액이 600억원 이상인 기업만 매출액 요건이 면제된다. 사업성·성장성·재무건전성 등 질적 심사가 한층 엄격해졌고 내부통제·회계 투명성도 주요 평가 항목으로 포함됐다.

코로나19 이후 플랫폼·바이오 중심으로 실적 대비 과도한 밸류가 책정되는 사례가 빈번했다. 특히 적자 기업들이 미래 예상 실적을 근거로 공모가를 산정하고 주가매출액비율(PSR)을 통해 몸값을 부풀리는 구조가 고착화됐다는 비판이 이어졌다. 공모가 기준 실적 달성률이 낮아 투자자 피해가 반복됐다는 지적이다.

기관 투자자들의 청약 행태도 변하고 있다. 그동안 공모주를 상장 당일 대거 매도해 단기 차익을 노리는 ‘단타 청약’이 일반적이었다. 지난 7월부터 최소 15일 이상 의무보유를 약속한 기관에 전체 배정 물량의 40%(연말까지는 30%)를 우선 배정하도록 제도가 개편됐다. 만약 이를 충족하지 못하면 주관사가 공모주 1%를 6개월간 보유해야 하는 규정도 신설됐다. 주관사와 기관 모두 공모가 산정에 신중해질 수밖에 없는 구조다.

상장요건 강화로 진입 문턱이 높아지면서 중소·혁신기업의 자금 조달 기회가 위축될 수 있다는 우려도 나온다. 코스닥 기술특례상장은 매출이나 이익 요건 없이 기술성 평가만으로 상장이 가능했다. 올해부터는 연간 매출 30억원 이상 요건이 신설됐다. 상장 문턱이 높아지자 기술특례상장 기업 수는 지난해 42개사에서 올해(1~9월) 22개사로 줄었다.

이상준 NH투자증권 연구원은 “한국은 미국·영국과 달리 기업공개(IPO) 의존도가 높은 시장”이라며 “기술특례상장이 위축되면 벤처캐피털(VC)과 스타트업의 자금 조달 및 엑시트 경로가 막힐 수 있다”고 지적했다.

전문가들은 상장 요건 강화가 투자자 보호를 위해 필요한 조치라고 본다. 황세운 자본시장연구원 연구위원은 “기술특례상장 제도 도입 이후 상장 기업들의 실적 편차가 크고 적자 기업 비중이 높아 주가가 부진했다”며 “투자자 보호 강화를 위해 요건 상향은 불가피한 방향”이라고 말했다. 시장 진입 기준을 높여 신뢰를 확보하는 것이 바람직하다는 평가다.