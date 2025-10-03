젠슨 황, 연설 때마다 인간형 로봇과 등장 中 휴머노이드 로봇 갈수록 늘어나 기술 과시 국내 행사에도 신생 中 업체들 참가해 선보여 내년 엔비디아 GTC 무대 오를 로봇에 관심

[헤럴드경제=김현일 기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 지난해 3월 엔비디아가 주최한 GTC 2024 기조연설에서 휴머노이드 로봇들과 깜짝 등장해 환호를 자아냈다.

당시 총 9종이 무대에 섰는데 이 중 미국산은 4종, 중국산은 3종이었다. 특히 중국 유니트리의 ‘H1’은 기조연설 행사장 밖에서도 시종일관 신나게 춤을 춰 카메라 세례를 받았다.

올 1월 미국 라스베이거스에서 열린 황 CEO의 CES 2025 기조연설에는 14종의 휴머노이드 로봇이 등장해 무대를 꽉 채웠다.

14종 중 6종이 중국산이었다. 유니트리 ‘H1’을 비롯해 ▷전기차 회사 샤오펑이 만든 ‘아이언’ ▷갤봇 ‘G1’ ▷로봇에라 ‘스타1’ ▷애지봇의 ‘A2’ ▷푸리에 ‘GR2’가 황 CEO와 나란히 섰다.

중국은 AI 시대 최고의 인기를 구가하고 있는 황 CEO의 기조연설에 휴머노이드 로봇 3종을 추가로 올리면서 1년 사이 한층 더 강력해진 기술력을 과시했다.

미국은 ▷보스턴다이내믹스의 ‘E-아틀라스’ ▷애질리티 로보틱스의 ‘디지트’ ▷피규어의 ‘피규어 02’ ▷앱트로닉의 ‘아폴로’ 등 4종을 무대에 올렸다.

이외에 노르웨이(1X의 ‘네오’), 이스라엘(멘티의 ‘멘티봇’), 독일(뉴라로보틱스의 ‘4NE-1′), 캐나다(생츄어리AI의 ‘피닉스’)에서 온 휴머노이드 로봇도 한 자리씩 차지했다. 한국은 없었다.

내년 3월 미국 캘리포니아에서 열리는 GTC 2026에는 어떤 휴머노이드 로봇들이 황 CEO와 등장할 지 벌써부터 관심이다. 이미 황 CEO의 옆 자리를 노리는 신인급 휴머노이드 로봇들은 무궁무진하다.

글로벌 투자은행 골드만삭스는 2022년만 하더라도 오는 2035년 전 세계 휴머노이드 로봇 대수를 2820만대로 전망했지만 올 2월 1억3780만대로 약 5배 상향 조정하며 향후 10년간 가파른 성장을 전망했다.

최근 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘휴머노이드 2025 콘퍼런스’에는 창업한 지 불과 3~4년 밖에 안 되는 신생 중국 업체들이 대거 참가해 자사 휴머노이드 로봇 기술을 선보였다.

2022년 1월 설립된 림엑스 다이내믹스(Limx Dynamics)는 키 165cm, 무게 55kg의 이족보행 로봇 ‘오리(Oli)’가 걸어다니는 모습을 시연했다. 얼굴과 가슴에는 카메라와 라이다(LiDAR) 센서가 박혀 있었고, 팔과 다리는 인간의 관절처럼 비교적 자연스럽게 움직였다.

림엑스가 공개한 영상을 보면 인간처럼 다섯 개의 손가락이 있는 손으로 상자를 들어 나를 수 있고, 집게손 형태의 그리퍼로 갈아끼우면 작은 물건들을 집어서 옮기는 세밀한 작업도 가능하다.

림엑스는 엔비디아의 로봇 자동화 플랫폼인 ‘아이작(Isaac)’을 활용해 강화학습 기반의 시뮬레이션을 진행하고 있다.

중국 선전에서 온 러쥐 로보틱스(Leju Robotics)도 이날 코엑스에서 휴머노이드 로봇 ‘콰보(kuavo)’가 운동화를 신은 채 뛰어다니는 모습을 시연했다. 화웨이와 전략적으로 협력하고 있는 러쥐는 화웨이의 컴퓨팅 성능과 초거대 AI 모델을 더해 휴머노이드 로봇의 두뇌를 강화했다.

중국발 휴머노이드 로봇의 공습이 거센 반면, 한국은 아직 뚜렷한 존재감을 보이지 못하고 있다. 그나마 삼성전자가 KAIST 연구실에서 출발한 휴머노이드 로봇 회사 레인보우자회사를 자회사로 편입하고, 미래로봇추진단을 신설해 한창 연구개발 중이다.

오준호 삼성 미래로봇추진단장은 지난달 30일 ‘휴머노이드 2025 콘퍼런스’ 기조연설에서 오늘날 휴머노이드 로봇이 갖춰야 할 핵심 요소로 “스스로 높은 수준의 지능을 가져야 하고, 상호 작용을 할 줄 알아야 한다”고 강조했다. 현실에서 예상치 못한 변수들이 많은 만큼 그러한 문제에 대처할 방법을 스스로 찾을 수 있어야 한다는 것이다.

로봇의 두뇌를 인간 지능 수준으로 고도화하려면 고성능 AI 반도체가 필요하다. 현재 AI 반도체 시장을 장악한 엔비디아가 다음 단계로 로봇 분야에서 강한 자신감을 보이고 있는 이유다.

엔비디아는 이미 휴머노이드 로봇을 위해 설계한 전용 칩셋 ‘젯슨 토르(Jetson Thor)’를 공개한 바 있다. 최근엔 로봇에 적용할 피지컬 AI의 훈련을 가속화할 수 있는 오픈소스 코스모스 월드 파운데이션 모델의 신규 업데이트도 발표했다.

로봇의 가장 어려운 과제로 꼽히는 물건 잡는 법도 엔비디아는 자체 개발한 가상 플랫폼 ‘옴니버스’를 통해 훈련시키고 있다. 중력, 마찰, 물건의 무게 등을 수차례 변경해가며 로봇이 예상 못한 환경에서도 물건을 정밀하게 잡을 수 있도록 한다.

대표적으로 보스턴다이내믹스의 아틀라스 로봇이 엔비디아 플랫폼을 통해 물건 잡는 기술을 학습해 능력을 크게 향상시켰다.

이밖에 삼성이 투자한 스킬드AI, LG가 투자한 피규어AI 등이 엔비디아의 플랫폼 ‘아이작‘과 ‘옴니버스’ 기술을 도입하고 있다.

엔비디아의 로봇 관련 플랫폼을 이용하는 전 세계 로봇 기업들이 계속 늘어나고 있는 만큼 향후 황 CEO가 펼칠 기조연설 무대에서도 지속적으로 새로운 휴머노이드 로봇이 등장할 전망이다.