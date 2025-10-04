김종광 DSRV 공동창업자 겸 이사 인터뷰 AI에이전트 경제는 ‘초소액·초고빈도’ 거래 “기존 금융시스템은 한계, 스테이블코인이 답” 원화스테이블코인, 누수되는 K-산업 특수 막아 국내 스테이블코인 결제 시스템 표준 부재 “중개자 역할 PG·VASP 나누고 선불 지급으로”

[헤럴드경제=유동현 기자] “스테이블코인은 인공지능(AI) 에이전트 시대에 새로운 결제 시스템으로 가장 적합합니다.”

김종광 디에스알브이랩스(DSRV) 공동창업자 겸 이사는 지난 2일 헤럴드경제 인터뷰에서 “기존 시스템은 1원(0.001달러) 단위의 실시간 마이크로 트랜잭션을 처리하는 것이 근본적으로 불가능하기 때문”이라며 이같이 말했다. 금융 인프라 기업 DSRV는 블록체인 밸리데이터 (Validator·검증인)를 주된 사업으로 하며 스테이블코인 등 가상자산 결제 인프라를 제공하고 있다.

김 이사는 “AI 에이전트가 자율적으로 상호작용하는 ‘자율 에이전트 경제(Autonomous Agent Economy)’가 도래하면 기존 결제 인프라는 한계에 직면한다”며 “AI 에이전트들이 실시간으로 데이터를 거래하면서 사람의 인지 속도를 뛰어넘는 ‘초소액 초고빈도’ 결제가 증가하기 때문”이라고 설명했다. 가령 AI 비서가 이미지 생성을 위해 0.05달러, 음성 합성을 위해 0.02달러를 순식간에 지불해야하는 환경에 직면하는 식이다.

김 이사는 “효율적인 블록체인 기반의 스테이블코인은 거의 ‘제로’에 가까운 비용으로 실시간 최종 결제를 가능하게 한다”며 “자율 에이전트 경제가 요구하는 초소액·초고빈도 트랜잭션을 처리할 수 있는 유일한 기술적 대안”이라고 했다.

스테이블코인 도입은 ‘밸류 캡쳐(Value Capture)’ 측면에서도 필요한 수단이다. 특히 원화 스테이블코인은 해외에서 인기를 끌고 있는 음악, 문화, 음식 등 ‘케이(K)-산업’ 특수를 고스란히 가져올 수 있다.

김 이사는 “케이팝데몬헌터스(케데헌)에서 인기 있는 호랑이 더피를 국립중앙박물관에서 팔지만 외국인이 구매하려면 비자, 마스터 등 해외 결제망을 타야한다”며 “현재 결제시스템에서는 이들이 매출의 1% 이상, 합산 수수료는 3-5%까지 가져가는 구조”라고 설명했다. 원화 스테이블코인이 결제수단으로 자리 잡으면 이처럼 누수 되는 경제를 막을 수 있다고 강조했다.

원화 스테이블코인은 아프리카 등 통화주권이 약한 국가로 ‘금융 수출’에도 유리하다. 김 이사는 “국민은 은행을 믿는 것이 아닌 은행을 관리 감독하는 정부 기관을 믿는 것”라며 “국내 금융이 수출하려면 기관이 함께 따라가야 한다”고 설명했다. 국내 금융의 경우 ▷금융위원회 ▷금융감독원 ▷한국은행 ▷예금보험공사 ▷금융결제원 ▷한국신용정보원 ▷금융보안원 등 7개 기관이다. 그는 “블록체인 기반의 스테이블 코인 결제 시스템을 수출 하면 기관의 필요성이 10분의1로 줄어든다. 블록체인은 절대 신뢰기 때문”이라며 “제 3세계에 금융을 제공할 때 방법은 스테이블코인 뿐”이라고 했다.

원화 스테이블코인 도입 필요성에 공감대는 모아졌지만 아직 국내 ‘결제 시스템 표준’은 없는 실정이다. 스테이블코인 결제 기반을 마련하는 토대가 없는 셈이다. 해외서는 거래소 코인베이스가 ‘x402’라는 결제 표준을 제시했다. 김 이사는 “가령 소비자가 빵 가게에서 빵을 결제하는 과정을 코인베이스 시스템(x402)를 사용하면 빵가게는 블록체인을 몰라도 중개자(코인베이스)가 알아서 블록체인 영역까지 해결을 해서 정산을 해 주는 식”이라며 “이때 중개자는 가장 중요한 위치에 있다”고 설명했다.

국내에서 이 같은 결제 표준을 만들기 위해선 결제 중개 시 필요한 ‘전자금융업자(PG) 라이선스’와 함께 가상자산 보관․결제 시 필요한 ‘가상자산사업자(VASP) 라이선스’를 갖춰야한다. 특정 기업(코인베이스)의 인프라와 정책 수수료 체계에 종속될 우려가 있는 것이다.

김 이사는 “시스템이 시장에 성공적으로 안착하기 위한 가장 현실적인 방안은 PG사 라이선스를 보유한 기존 핀테크 기업과 VASP 라이선스를 보유한 전문 기업 간의 긴밀한 협력 모델을 구축하는 것”이라며 “중개자 역할을 PG사와 VASP로 나누고 선불 전자 지급 수단으로 모델을 채택해야 한다”고 제안했다. 사용자가 개인키를 직접 관리하는 대신, 신뢰할 수 있는 중개자에게 스테이블코인을 미리 충전해두고 사용하는 방식이다.

김 이사는 “특히 VASP는 퍼실리테이터로부터 발생하는 수많은 결제 정산 요청을 실시간으로 처리해야 한다”며 “이는 VASP가 비자나 마스터카드가 초당 수천 건의 거래를 처리하는 것에 준하는 높은 처리량과 낮은 지연 시간을 갖춘 입출금 시스템을 구축해야 한다는 의미”라고 했다. 이를 위해 ▷고객확인(KYC) ▷자금세탁방지(AML) ▷트래블룰(Travel Rule) 처리 방식 개선 필요성도 강조했다.