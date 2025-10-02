전국 20개 센터 관계자 대상 운영 노하우 공유 성과평가 최우수 등급 등 잇단 성과 전국에 알려 “작지만 강한 센터”… 지역 기업과 1,600여 명 함께 성장

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 한국폴리텍Ⅵ대학 영주캠퍼스(학장 직무대리 김문수)는 지난달 30일 한국기술교육대학교 일 학습병행 공동 훈련센터지원단이 주관한 ‘2025년 하반기 일학습병행제 우수 공동 훈련센터 탐방 프로그램’을 성공적으로 마쳤다고 2일 밝혔다.

이번 행사는 전국 20개 일학습병행 공동 훈련센터 전담자들이 참석한 가운데 기관 소개, 시설 견학, 우수사례 발표 및 질의응답 순으로 진행됐다.

영주캠퍼스는 우량기업 발굴, 우수 학습근로자 선발, 기업 맞춤형 훈련 과정 운영, 학습근로자 중도탈락 예방 등 운영 비결를 공유하며 관심을 끌었다.

영주캠퍼스 공동훈련센터는 올해 2024년 성과평가 최우수(S) 등급 달성, 재직자 부문 최우수기관 선정, 2025년 우수사례 경진대회 2개 부문 수상 등 잇단 성과를 올린 바 있다.

이번 탐방은 이러한 성과를 전국 관계자들에게 직접 소개하는 자리였다.

김문수 학장직무대리는 “탐방 프로그램을 통해 영주캠퍼스의 위상을 널리 알릴 수 있어 기쁘다”며 “우리의 경험이 다른 센터 운영에도 도움이 되어 일학습병행 사업의 활성화에 이바지하길 바란다”고 말했다.

한편, 영주캠퍼스는 지난 2016년 재직자 공동훈련센터로 지정된 이후 지역 내 약 200개 기업, 1,600여 명의 근로자가 참여했으며, 지금까지 8차례 성과평가에서 5차례 최우수(S) 등급을 받는 등 ‘작지만 강한 센터’로 자리매김하고 있다.