ETF·채권으로 양분…키움증권 쓰는 父母, 미성년 계좌에 ‘안정+성장’ 담았다 더모으기는 S&P500·펀드는 국공채…부모 세대 자녀 투자법

[헤럴드경제=김유진 기자] 추석 연휴를 앞두고 부모들이 미성년 자녀 명의 계좌에 담은 종목은 글로벌 대표지수 상장지수펀드(ETF)와 단기채권이었다. 같은 기간 직접 펀드를 매수한 계좌에서는 국공채 펀드가 상위를 채우며, 자녀 자산 투자가 성장과 안정 사이에서 양분되는 모습이 드러났다.

3일 키움증권에 따르면 지난달 5일부터 30일까지 진행된 미성년 고객의 ‘더모으기’ 적립식 투자에서 ‘미국 지수 ETF’와 ‘단기채권 ETF’가 매수 상위를 차지했다. 특히 1~2위를 나란히 기록한 ACE 미국S&P500과 RISE 단기통안채가 대표적이다.

단기통안채는 한국은행이 시중 유동성 조절을 위해 발행하는 단기 채권(통화안정증권)으로, 안전성이 높아 사실상 예금 대체 성격을 지닌다. 만기가 짧고 가격 변동성이 크지 않아 아이 계좌에 담아도 안심할 수 있는 초단기 안전자산으로 꼽힌다. 반면 S&P500 ETF는 세계에서 가장 보편적으로 투자되는 미국 대표지수 상품으로, 장기 적립 시 복리 효과를 기대할 수 있다는 점에서 부모들이 선택한 것으로 풀이된다.

매수 상위 10개 종목은 1위부터 순서대로 ▷ACE 미국S&P500 ▷RISE 단기통안채 ▷ACE 단기통안채 ▷KODEX 미국나스닥100 ▷TIGER 미국S&P500 ▷KODEX 미국S&P500TR ▷KODEX 미국나스닥100TR ▷KODEX 미국S&P500 ▷ACE 미국나스닥100 ▷KODEX200 등이다.

반면 같은 기간 펀드 직접 매수 상위권은 ▷신한 단기국공채(여러 클래스) ▷키움 단기국공채 ▷KB 마이머니액티브 등 모두 국공채 및 채권혼합형 상품이었다. 국공채는 정부가 발행해 원리금 상환 위험이 사실상 없는 채권으로, 안전자산의 대표격이다. 단기국공채 펀드는 이런 채권에 집중 투자해 안정성이 높고 원금 보전에 유리하다. 따라서 부모들이 펀드 직접 매수에서는 ‘성장성’보다 ‘안정성’을 최우선으로 고려한 것으로 해석된다.

전문가들은 부모들이 미성년 자녀 계좌에 이런 상품을 담는 이유로 안정성과 장기 성장성, 절세 혜택을 동시에 꼽는다. 단기채권 ETF와 국공채 펀드는 원금 손실 위험을 줄여주는 안정성이 강점이고, S&P500·나스닥 ETF는 수십 년간 꾸준히 적립할 경우 복리 효과로 자녀가 성인이 될 때 상당한 성과를 기대할 수 있다. 특히 미성년 자녀 명의 계좌에 자금을 나눠 증여하면 10년간 2000만원까지 증여세 공제를 활용할 수 있어 절세 차원에서도 유리하다.

키움증권 관계자는 “부모들이 자녀의 자산 형성과 금융 교육을 동시에 고려해 계좌를 개설하는 사례가 늘고 있다”며 “대표지수 ETF와 단기채권 상품이 동시에 인기를 끄는 것은 성장성과 안정성을 모두 추구하는 투자 성향을 보여준다”고 말했다.