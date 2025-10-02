“쇄신·중기금융 적합한 인사로 수시인사”

[헤럴드경제=김은희 기자] IBK기업은행이 지난달 30일자로 김상희 CIB(기업투자금융)그룹장과 권오삼 IT(정보기술)그룹장, 박필희 준법감시인을 선임했다.

기업은행은 최근 이러한 부행장급 인사를 단행했다고 2일 밝혔다.

기업은행 관계자는 “지속적으로 추진하고 있는 쇄신 정책과 중소기업 금융 정책에 적합한 인사를 선임하는 인사가 마무리됐다”고 설명했다.

본부장급으로는 ▷김성찬 강서․제주지역본부장 ▷서종석 여신심사부장 ▷최효선 데이터본부장이 새로 선임됐다.

김 부행장은 1990년 입행해 안양기업성장지점장, 석수역지점장, 여신심사부 수석심사역 등을 거쳤으며 2023년 7월부터는 여신심사부장으로 근무해 왔다.

1987년 입행한 권 부행장은 판교테크노밸리드림기업지점장, 검사부 수석검사역, 가치경영실장, 경기남부지역본부장 등을 거쳐 IT그룹을 맡게 됐다.

박 준법감시인은 리스크감리·리스크총괄부장, 데이터본부장을 두루 역임한 인물이다.