[헤럴드경제=김주리 기자] 에이피알이 닷새째 상승세를 이어가며 또다시 사상 최고가를 기록했다.

1일 오전 9시50분 기준 한국거래소에서 에이피알은 전일 대비 1만2500원(5%) 오른 26만2500원에 거래되고 있다. 장중 26만4000원까지 오르며 사상 최고가를 경신했다. 주가는 지난 25일부터 이날까지 5거래일 연속 상승세다.

3분기 호실적 기대감이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 증권가에 따르면 회사는 시장 전망치를 웃도는 실적을 내놓을 것으로 예상된다.

이승은 유안타증권 연구원은 “매출이 전년 대비 118% 늘어난 3800억원, 영업이익은 910억원으로 시장 컨센서스(844억원)를 웃돌 것”이라며 “화장품 매출 확대와 미국·일본·유럽 중심 해외 성장, 채널 다변화가 핵심”이라고 짚었다.

NH투자증권도 매출 3770억원, 영업이익 900억원으로 분기 최대 실적을 예상했다. 이 증권사 정지윤 연구원은 “3분기뿐 아니라 4분기에도 온라인·오프라인 채널 확장 효과로 사상 최대 실적을 이어갈 것”이라고 내다봤다.