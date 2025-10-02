[헤럴드경제=장연주 기자] 농구선수 출신 방송인 현주엽이 자신의 갑질 및 근무태만 의혹을 제기한 MBC ‘실화탐사대’를 상대로 일부 승소했다.

2일 법조계에 따르면, 서울서부지법 민사12부(재판장 김진영)는 전날 현주엽이 MBC를 상대로 낸 정정보도와 손해배상 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다.

재판부는 판결 확정 후 처음 방송되는 ‘실화탐사대’ 프로그램 첫 화면에 정정보도문을 내는 동시에 진행자가 낭독하라고 명령했다. 아울러 현주엽에게 1500만원을 지급하라고 판시했다.

이에 대해 MBC는 항소 여부를 검토 중인 것으로 전해졌다.

‘실화탐사대’는 지난해 4월 현주엽이 모교인 휘문고 농구부 감독으로 부임한 후 불거진 갑질 및 근무 태만 의혹을 다뤘다. 아울러 현주엽 자녀들의 휘문중 농구부 입단 배경에도 의혹을 제기했다.

이에 대해 현주엽 측은 “여러 의혹이 허위 사실임을 증명할 수 있는 관계자 증언, 메신저 대화 캡처본 등 증거를 제공하며 성심성의껏 답변했지만, ‘실화탐사대’ 측이 소속사 입장을 제대로 반영하지 않은 채 방송을 송출했다”고 밝혔다.

그러면서 같은 해 7월 MBC를 상대로 4억5000만원의 정정보도 및 손해배상 청구 소송을 제기했다.

한편, 현주엽은 지난 달 유튜브채널을 통해 자신을 둘러싼 각종 의혹이 제기된 이후 온 가족이 정신과 치료를 받고 있다며 눈물을 흘렸다.

‘실화탐사대’ 제작진은 해당 방영분에 대한 다시보기 서비스를 중단한 상태다.