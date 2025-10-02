화이자, 3년간 美 투자로 관세 프리패스 다른 제약주도 협상 논의 중 소식에 ‘급등’

[헤럴드경제=신주희 기자] 일라이릴리 주가가 트럼프 미국 대통령의 관세 유예 기대감에 힘입어 급등했다.

1일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 일라이릴리 주가는 전 거래일보다 8.18%(62.42달러) 오른 825.42달러에 마감했다. 같은 날 노보노디스크(6.63%), 머크(7.39%), 암젠(5.78%) 등 주요 제약사들도 일제히 상승세를 나타냈다.

CNBC에 따르면 트럼프 대통령은 이날 화이자가 미국 내 생산 시설 확충을 조건으로 의약품 가격을 자율적으로 인하하기로 합의했다고 발표했다. 화이자는 향후 3년간 총 700억달러 규모의 미국 내 제조·연구 투자를 약속했다. 이에 따라 화이자는 제약 전용 관세에서 3년간 면제 혜택을 받게 된다.

이번 합의는 제약업계 전반에 안도감을 불러왔다. 트럼프 행정부가 관세 부과 이전에 약가 협상을 우선 추진하겠다는 방침을 밝히면서 다른 제약사들 역시 유사한 방식으로 협의를 통해 관세 유예 혜택을 받을 수 있을 것으로 전망된다. 하워드 러트닉 상무장관은 “기업들이 정부와 협상을 마칠 수 있도록 시간을 주겠다”고 설명했다.

백악관은 이어 일라이릴리와도 곧 협상이 타결될 예정이라고 확인했다. 존슨앤드존슨, 아스트라제네카, 애브비, 로슈, 노보노디스크, 암젠 등 주요 제약사들도 최근 수개월간 미국 내 생산·연구 투자를 잇달아 발표하며 트럼프 대통령과의 관계 강화에 나선 상태다.

주가는 즉각 반응했다. 이날 화이자 주가는 6% 넘게 상승했고 일라이릴리는 5% 뛰었다. 애브비와 아스트라제네카는 3% 이상, 존슨앤드존슨과 브리스톨마이어스스큅도 2% 이상 올랐다.

에반 세이거맨 BMO 캐피털마켓 애널리스트는 “이번 합의는 트럼프 행정부의 ‘제약 관세’ 정책을 사실상 다른 방향으로 돌려놓은 것”이라며 “약가 일부 인하를 통해 트럼프 대통령이 정치적 성과를 챙기는 동시에 보다 가혹한 ‘최혜국 대우’ 정책이나 관세 적용은 피할 수 있게 됐다”고 평가했다.