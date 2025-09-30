원자력 수소산업으로 위기 돌파 구상

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울진군이 29일 서울 중구 더플라자호텔에서 열린 ‘2025 대한민국 신뢰받는 혁신대상’ 시상식에서 행정혁신 부문 4년 연속 수상의 영예를 안았다.

신뢰받는 혁신 대상은 중앙일보와 포브스코리아가 공동 주관하고 산업통상자원부와 JTBC가 후원하는 행사다. 글로벌 경제 위기 속에서도 지속적인 도전과 혁신을 이어온 우수 기관·기업을 선정하는 자리다. 올해로 10회째를 맞았다.

울진군은 수십 년간 인구 감소와 산업 기반 약화라는 구조적 위기를 겪어왔다. 1960년대 12만 명에 달하던 인구는 현재 5만 명 이하로 줄었으며, 교육·의료·문화 등 주민 생활 기반도 흔들리고 있다.

군은 이러한 위기를 기회로 전환하기 위해 지역 강점인 ‘원자력 전력’을 활용, ‘청정에너지 산업’ 육성에 나섰다.

특히 ‘원자력수소 국가산업단지’ 조성을 추진하며 연구 중심의 실증 단지를 넘어 기업 투자와 청년 일자리 창출이 가능한 산업단지로 방향을 선회했다.

이 과정에서 중앙정부와의 협의와 대기업의 참여 의지를 확보해 국가산단 후보지 선정과 예비 타당성 조사 면제 확정이라는 성과를 끌어냈다.

또한 군은 입주 기업 지원을 위해 수소 특화단지 지정을 추진 중이다.

지정이 완료되면 세제·재정 혜택과 규제 완화가 적용돼 투자 환경 개선이 기대된다. 이를 통해 단순한 기업 유치를 넘어 수소산업 생태계의 중심지로 도약하겠다는 구상이다.

손병복 군수는 “울진군이 만들어가는 혁신의 여정은 단순한 지역발전을 넘어 대한민국이 글로벌 청정수소 강국으로 나아가는 발판이 될 것”이라며 “울진을 세계 속 원자력 수소산업 허브로 키워내겠다”고 강조했다.