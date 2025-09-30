합참의장 이임…41년 간 입은 군복 벗어 “국가방위·국민보호 軍임무 영원히 지속”

[헤럴드경제=신대원 기자] 김명수 전 합참의장은 30일 “오직 ‘상비호기 임전필승’(常備虎氣 臨戰必勝·항상 준비하면서 호랑이와 같은 기세로 싸우면 반드시 승리한다)의 자세로 임무 완수에 혼신의 노력을 다했다”고 밝혔다.

김 전 의장은 이날 오후 서울 용산 합동참모본부 청사에서 거행된 이임식에서 “저는 오늘 44대 합참의장의 소임을 마치고 제 피부와도 같았던 정든 군복과 함께한 41년의 기나긴 여정을 마무리하고자 한다”며 이같이 말했다.

그는 “22개월 전 저는 바로 이 자리에서 어떠한 상황에서도 국가와 국민을 수호하는 사명을 완수하겠다고 다짐했다”며 “앞으로도 국가를 방위하고 국민의 생명과 재산을 보호한다는 우리 군의 임무는 변함없고 영원히 지속돼야 한다”고 강조했다.

이어 “다시 한번 일생을 군인으로서 국가를 위해 헌신과 봉사의 길을 걸을 수 있도록 해준 자랑스러운 나의 대한민국과 사랑하는 군에 감사드린다”고 밝혔다.

특히 “무엇보다 의장의 지휘철학을 공감하고 최선을 다해 함께해 준 합참 전 장병 및 군무원 여러분과 지원을 아끼지 않은 국방부 직원 여러분, 그리고 대한민국 수호의 최전선을 지키고 있는 작전사령부와 합동부대 장병 및 군무원 여러분들에게 진심으로 고마운 마음을 전한다”면서 “어려운 시기에 ‘원팀’으로 함께해 준 여러분이 저의 용기와 긍지, 존재감의 원천이었다”고 말했다.

김 전 의장은 아울러 “철통같은 한미동맹은 새로운 100년을 위한 위대한 항해를 계속해나가야 한다”며 “이제 우리 군과 합참이 연합·합동작전과 전력분야의 최고 전문가이자 전략적 전문성까지 겸비한 진영승 대장과 함께 더욱 힘차게 전진하기를 기원한다”고 응원했다.

또 “이제 저는 평범한 국민의 한 사람으로 돌아가 제 삶의 전부였던 대한민국과 군을 위해 항상 기도하고 응원하겠다”면서 “여러분 모두의 건승과 대한민국 국군의 승리와 영광을 기원한다”고 덧붙였다.

12·3 비상계엄 사태 당시 ‘패싱’ 논란에 휩싸이기도 했던 김 전 의장은 이후 현역 군 서열 1위인 합참의장으로서 분단 대한민국에서 군 대비태세를 유지해왔다.

다만 이임 전부터 내란 특검팀으로부터 평양 무인기 작전과 관련해 수 차례에 걸친 조사를 받기도 했다.