30일 대구 KIA전에 등판할 듯 마지막 홈경기 끝난 뒤 은퇴식

[헤럴드경제=조범자 기자] ‘끝판 대장’ 오승환(43·삼성 라이온즈)이 은퇴식이 예정된 30일 홈팬들 앞에서 마지막 돌직구를 던질 것으로 보인다.

삼성 구단은 이날 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2025 프로야구 KIA 타이거즈와 마지막 홈경기를 앞두고 오승환을 은퇴 선수 특별 엔트리에 등록했다고 밝혔다.

오승환은 이날 경기 후 은퇴식이 예정됐는데, 경기 상황에 따라 마운드에 올라 홈팬들 앞에서 마지막 투구를 할 가능성이 커졌다.

한국야구위원회(KBO)는 2021년 은퇴 선수의 은퇴식을 위해 엔트리 등록이 필요할 경우 정원을 초과해 엔트리에 등록하는 것을 허용하기로 했다. 오승환은 ‘KBO리그 은퇴식을 위한 특별 엔트리’에 등록된 역대 10번째 선수가 됐다.

프로야구의 살아있는 전설 오승환은 지난달 6일 올시즌을 끝나고 은퇴한다고 전격 발표했다.

그는 당시 “고민 끝에 은퇴를 결정했다. 투수로서 다양한 리그에서, 정말 많은 경기를 뛸 수 있어서 행복했다”며 “그동안 분에 넘치는 사랑을 받았다. 모든 분께 감사했고, 은퇴 후에도 잊지 않겠다”고 말했다.

삼성은 오승환의 등번호인 21번을 영구 결번으로 지정했다.

2005년 신인드래프트 2차 1라운드 전체 5순위로 삼성에 입단한 오승환은 그해 10승 1패 11홀드, 16세이브, 평균자책점 1.18의 특급 성적으로 정규리그 신인왕을 차지했다. 삼성의 한국시리즈 우승을 이끌며 시리즈 MVP도 거머쥐었다.

이듬해엔 아시아 단일리그 최다 세이브 기록(47세이브)을 갈아치우며 최고 마무리 투수의 입지를 굳혔다.

전매특허인 묵직한 ‘돌직구’는 KBO리그를 넘어 해외리그에서도 통했다.

2014, 2015년 일본프로야구 한신 타이거스, 2016년부터 4년간 미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 뛰며 한국인 최초로 한미일 리그에서 모두 세이브를 수확했다. 오승환이 한미일 리그에서 쌓은 통산 세이브는 무려 549개다.

한국에 돌아온 뒤에도 변함없는 활약을 이어간 오승환은 2020년 8월 14일 두산 베어스전에서 한미일 통산 408세이브를 올려 아시아 최고 기록인 이와세 히토키(은퇴)의 407세이브를 넘어섰고 2023년 6일 NC 다이노스전에선 최초의 한미일 프로야구 통산 500세이브 고지를 밟았다.

2023년 10월 14일 SSG 랜더스전에서는 KBO리그 통산 400세이브 금자탑을 쌓았다.

오승환은 이날 경기 전까지 KBO리그 통산 737경기에 등판해 44승 33패, 19홀드, 427세이브, 평균자책점 2.32의 성적을 거뒀다.

오승환은 은퇴 발표 뒤에도 훈련을 중단하진 않고 선수단과 동행했다. 한미일 프로야구 통산 550세이브에 대한 의지도 보였지만 “팀 성적이 우선”이라고 몸을 낮췄다.

이날 은퇴식을 통해 그라운드와 작별하는 오승환이 마지막 투구로 20년 프로 생활의 마침표를 찍을지 야구팬들의 기대가 쏠리고 있다.