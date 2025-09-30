[헤럴드경제=최원혁 기자] 이탈리아 명품 브랜드 프라다가 새롭게 선보인 400만원대 남성용 토트백이 인도에서 유별난 관심을 끌고 있다. 가방 겉면에 새겨진 패턴 때문인데 “인도 기차의 객실 바닥재를 그대로 베낀 것 아니냐”는 평가가 이어진 것이다.

인도 서민층으로선 범접하기 힘든 가격 탓에 이 제품 디자인을 희화화하는 밈(인터넷 유행물)까지 퍼졌다.

29일(현지시간) CNN-뉴스18 등 인도 언론들은 “프라다가 최근 출시한 가방이 SNS에서 화제에 올랐다”며 이같이 보도했다.

해당 제품은 금속 느낌을 주는 실버 색상에 단순한 빗살 패턴이 특징인 남성용 토트백이다.

인도 누리꾼들은 가방 패턴이 인도 기차에서 흔히 볼 수 있는 객실 바닥재를 너무 닮은 반면, 가격은 너무 비싸다는 반응을 보였다.

이 상품의 인도 내 판매 가격은 27만3000루피(약 440만원)로, 지난해 기준 인도 근로자의 평균 임금(2만5000루피·약 42만원)의 10배를 웃돈다.

인도 SNS에서는 ‘디자이너가 최근 인도를 방문한 것 같다’, ‘뭄바이(인도의 상업 중심지)에 (프라다가) 저작권료를 줘야 한다’ 등 재치있는 글들이 달렸다. 관련 밈을 소개한 한 게시물은 8000개 이상의 ‘좋아요’를 얻기도 했다.

현지 누리꾼들은 이 게시물에 ‘기차 바닥을 복사해서 붙여넣기를 한 듯하다’, ‘(프라다의) 디자인 부서에서 누군가 장난을 치고 있는 것 같다’, ‘처음에는 콜라푸리 차발이 있었고 지금은 지역 열차. 다음은 뭐냐’ 등 프라다를 비꼬는 댓글을 달며 호응했다.

앞서 프라다는 지난 6월 밀라노에서 열린 패션쇼에서 선보인 T자 모양 샌들이 인도 전통 신발인 ‘콜라푸리 차팔’ 디자인을 베꼈다는 논란에 휩싸이기도 했다.