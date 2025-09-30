기본 0.1%에 우대금리 최고 2.5%P

[헤럴드경제=김은희 기자] SC제일은행은 이달 말까지 연 최고 2.6%의 금리를 제공하는 하이(Hi)통장 특별금리 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다.

하이통장은 첫 거래 고객에게 반갑게 인사(Hi)한다는 의미와 고금리(High)를 제공한다는 중의적 의미를 담은 수시 입출금 상품이다. 기본금리 0.1%에 우대금리를 최고 2.5%포인트까지 제공한다.

우대금리 제공 조건은 ▷SC제일은행 첫 거래 고객(최초 고객 신규일 기준 31일 이내 계좌 신규 고객)의 매일 잔액 구간별로 1.2~2.0%포인트 ▷제휴 채널에서 계좌 개설 시 0.1%포인트 ▷마케팅 동의 시 0.2%포인트 ▷SC제일은행의 프라이어리티 등급 이상 고객 0.2%포인트 등이다. 첫 거래 고객의 계좌 잔액별 우대금리 제공 기간은 가입일로부터 1년이다. 일정 요건을 만족하면 1년 단위로 연장된다.

SC제일은행은 첫 거래 고객의 계좌 잔액별 우대금리 조건에 대해 올해 말까지 일별 잔액과 관계없이 첫 거래 고객 모두에게 2.0%포인트의 특별금리를 일괄 제공하는 이벤트를 연다. 내년 1월 1일부터는 첫 거래 고객의 잔액별 우대금리가 일별 최종 잔액에 따라 구간별로 차등화된다.

현금 캐시백 혜택도 추가로 제공한다. SC제일은행 첫 거래 고객이 신규 가입한 하이통장 계좌에 9월 30일과 10월 31일자 잔액을 1000만원 이상으로 유지하면 현금 1만원을 100% 증정한다. 추첨을 통해 1명에게는 현금 100만원, 10명에게는 현금 10만원을 제공한다. 단 추첨에 당첨되는 경우에는 100% 제공하는 현금 1만원은 중복 지급하지 않는다.

하이통장은 인터넷·모바일뱅킹 이체 수수료, 영업시간외 당행 자동화기기 출금 수수료, 당행 자동화기기 타행이체 수수료(월 10회까지), 타행 자동화기기 출금 수수료(시간외·공휴일 포함), 타행 자동이체 수수료 등을 면제해주는 혜택도 제공한다.

정재원 SC제일은행 담보여신/수신상품부문장은 “하이통장은 입출금이 자유로우면서도 업계 최고 수준의 금리와 각종 수수료 면제 혜택을 제공한다”며 “여유자금 예치를 목적으로 파킹통장을 찾는 고객이라면 이번 이벤트를 통해 더 큰 혜택을 누릴 수 있다”고 전했다.