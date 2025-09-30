연극, 뮤지컬 등 다양한 프로그램으로 직원들이 청렴의 가치를 자연스럽게 익히는 시간 가져 광진구, 국민권익위원회 청렴도 평가에서 2년 연속 종합청렴도 1등급 달성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 지난 26일 나루아트센터에서 청렴하고 공정한 조직문화를 강화하기 위한 ‘2025 청렴 라이브 콘서트’를 성황리에 개최했다.

이번 행사는 9월을 ‘청렴의 달’로 지정하고 전 직원이 함께 청렴한 조직문화를 확산하자는 취지로 마련된 ‘청렴 페스타’ 일환으로 진행됐다.

광진구청을 비롯해 광진구의회, 광진구시설관리공단, 광진문화재단, 광진복지재단 등 5개 유관기관 직원 약 500명이 참석, 다소 추상적으로 느껴질 수 있는 ‘청렴’의 가치를 연극, 미니골든벨, 뮤지컬 등 친근한 문화예술 형식으로 풀어내 직원들의 공감과 적극적인 참여를 이끌어냈다.

‘청렴 라이브 콘서트’에서는 ▲갑질 근절을 위한 공직자 대상 인식 개선 연극 ‘Stop 갑질’ ▲청탁금지법 및 공직자 행동강령의 핵심을 짚어주는 ‘부패방지교육 특강’ ▲직원들이 함께 참여한 ‘청렴 미니골든벨’ ▲직원 모두가 호흡을 맞추며 즐기는 ‘청렴 뮤지컬 갈라쇼’ 등 다채로운 프로그램이 펼쳐졌다. 이를 통해 직원들이 단순한 교육을 넘어 즐겁게 배우고 소통하면서, 청렴의 가치를 스스로 체화하는 기회가 되었다.

김경호 광진구청장은 “부패와 갑질이 없는 청렴하고 공정한 조직을 만들기 위해서는 무엇보다 공직자 개개인의 지속적인 실천이 필요하다”며 “직원 여러분의 노력이 모여 우리 구가 2년 연속 종합청렴도 1등급을 달성했다. 앞으로도 청렴이 일회성 행사가 아닌 일상 속 행동으로 자리잡을 수 있도록 다양한 시책을 이어가겠다”고 말했다.

광진구는 전국 716개 공공기관 중 단 6곳만 달성한 ‘종합청렴도 평가 2년 연속 1등급’에 이름을 올렸다.