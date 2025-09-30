“설마 했는데, 이건 너무 심했다” 차에서만 14시간 ‘낭패’…또 안 당하려면

[헤럴드경제=권제인 기자] “출발 시간 잘못 정하면 서울-부산 왕복 14시간.” 개천절부터 한글날까지 긴 연휴가 이어지는 가운데 추석 당일인 6일 교통 정체가 절정에 이를 전망이다. 유난히 긴 연휴로 귀성길 혼잡이 분산되지만, 추석 당일에는 평년보다 더 높은 수준의 정체가 예상된다. 29일 티맵모빌리티와 SK텔레콤은 과거 티맵(TMAP) 명절 기간 이동 데이터를 바탕으로 추석 연휴의 이동 소요시간 예측치를 발표했다. 양사에 따르면 이번 추석은 올해 1월 설 연휴와 지난해 추석 연휴 대비 소요 시간이 10~20분가량 짧아질 전망이다. 유난히 긴 연휴로 인해 귀성길 혼잡이 예년보다 다소 분산되기 때문이다. 다만, 귀경길은 추석 당일인 6일 정오를 기준으로 평년과 비슷하거나 오히려 더 높은 수준의 정체가 예상된다. 귀성길 교통은 10월 4일과 추석 당일인 6일에 가장 혼잡할 것으로 예측된다. 4일 오전 11시 출발 시 서울-강릉 구간은 3시간 43분이 소요된다. 4일 오후 3시에 출발할