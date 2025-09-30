[헤럴드경제=임세준 기자] 이정기 한국공항공사 사장 직무대행이 30일 오전 서울 강서구 한국공항공사에서 열린 한국공항공사 스마트폰 공항사진 공모전 시상식에 참석해 인사말을 하고 있다.
jun@heraldcorp.com
입력 2025-09-30 13:14:10
[헤럴드경제=임세준 기자] 이정기 한국공항공사 사장 직무대행이 30일 오전 서울 강서구 한국공항공사에서 열린 한국공항공사 스마트폰 공항사진 공모전 시상식에 참석해 인사말을 하고 있다.
李대통령 “검사들, 되도 않은 것 기소해 무죄 받으면 항소해…국가 왜 이렇게 잔인하냐”
[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 30일 44회 국무회의에서 검찰이 재판에서 무죄가 나온 사건에서 항소와 상고 권한을 남용해 국민들에 피해를 주고 있다고 지적했다. 그러면서 “국가가 국민한테 왜 이렇게 잔인하냐”고 물었다 이 대통령은 이날 정성호 법무부 장관을 향해 “검사들이 되도 않는 것을 기소해서 무죄를 받고 나면 면책하려고 항소하고, 또 상고
“설마 했는데, 이건 너무 심했다” 차에서만 14시간 ‘낭패’…또 안 당하려면
[헤럴드경제=권제인 기자] “출발 시간 잘못 정하면 서울-부산 왕복 14시간.” 개천절부터 한글날까지 긴 연휴가 이어지는 가운데 추석 당일인 6일 교통 정체가 절정에 이를 전망이다. 유난히 긴 연휴로 귀성길 혼잡이 분산되지만, 추석 당일에는 평년보다 더 높은 수준의 정체가 예상된다. 29일 티맵모빌리티와 SK텔레콤은 과거 티맵(TMAP) 명절 기간 이동 데이터를 바탕으로 추석 연휴의 이동 소요시간 예측치를 발표했다. 양사에 따르면 이번 추석은 올해 1월 설 연휴와 지난해 추석 연휴 대비 소요 시간이 10~20분가량 짧아질 전망이다. 유난히 긴 연휴로 인해 귀성길 혼잡이 예년보다 다소 분산되기 때문이다. 다만, 귀경길은 추석 당일인 6일 정오를 기준으로 평년과 비슷하거나 오히려 더 높은 수준의 정체가 예상된다. 귀성길 교통은 10월 4일과 추석 당일인 6일에 가장 혼잡할 것으로 예측된다. 4일 오전 11시 출발 시 서울-강릉 구간은 3시간 43분이 소요된다. 4일 오후 3시에 출발할
“입주도 안했는데 36억 올랐다” 앉은자리서 로또 터진 아파트, 어디길래
[헤럴드경제=김보영 기자] 서울 강남구 청담동 재건축 단지인 ‘청담르엘’ 전용 84㎡ 입주권 매매가격이 60억원을 넘어섰다. 분양가 대비 단숨에 36억원가량의 시세차익을 기록하며 ‘로또’보다 낫다는 평가를 받고 있다. 27일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 청담르엘 전용 84㎡ 입주권은 지난 18일 61억5000만원에 거래됐다. 이 단지에서 국평 매매가격이 60억원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 지난달 같은 평형 입주권이 55억5000만원에 거래된 뒤 불과 한 달 만에 6억원이 뛰었다. 올해 3월 52억원에 팔린 것과 비교하면 반년 새 10억원 가까이 상승했다. 해당 단지 전용 84㎡ 최고 분양가는 25억4570만원이었다. 지난해 분양을 받은 수요자들은 입주도 하기 전에 이미 2배 이상의 시세차익을 거두게 된 셈이다. 청담삼익 아파트를 재건축한 청담르엘은 지하 4층~지상 35층, 9개 동, 1261가구 규모로 들어선다. 한강 조망이 가능하고, 봉은초·봉은중·경기고·영동고 등
“결국 터질 게 터졌다” 1000만→고작 77만명 ‘뭇매’ 맞더니…폐점 속출
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “결국 올 게 왔다” 기대작들이 줄줄이 흥행에 참패하면서 국내 최대 영화관 CJ CGV의 영화관들이 문을 닫고 있다. 10일 업계에 따르면 CJ CGV는 최근 북수원점, 송파점, 연수역점, 창원점, 광주터미널점, 청주율량점 등 직영점과 성남모란점, 정왕점, 천안시청점 등 위탁 지점의 영업을 종료했다. 올해 들어서만 무려 12곳을 폐점했다. 이대로 가면 앞으로 폐점 영화관수는 더 늘어날 것으로 보인다. 흥행작 부재로 CJ CGV는 올 2분기에만 국내 영화 사업에서 173억 원의 적자를 냈다. 관람객 수도 2분기 기준 1000만 명으로 전년 동기(1561만명) 대비 36%(561만 명)나 감소했다. 메가박스도 올해 2분기 85억 원의 영업손실을 기록해 적자 전환했다. 넷플릭스발 쇼크로 관객 수가 줄어든 가운데 기대작들이 줄줄이 흥행에 참패하면서, 더 이상 버티기가 힘든 상황에 몰렸다. 범죄도시 시리즈를 잇달아 1000만 영화에 올려놓은 마동석의 또 다른 10