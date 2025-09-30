추석 종합대책 가동…“시민·귀성객 안전 최우선” 비상진료·물가 관리·전통시장 행사까지…市, 11일간 종합상황실 운영

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] “명절 장 보러 나왔는데, 안전 점검까지 꼼꼼히 한다니 마음이 놓이네요.”

추석을 앞둔 30일 오전, 오일장이 열린 원당로 일원. 장바구니를 든 한 시민은 분주히 오가는 사람들 사이에서도 비교적 차분한 모습이었다.

영주시는 29일부터 10월 9일까지 11일간 ]2025 추석 명절 종합대책‘ 을 가동, 시민과 귀성객이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 행정력을 집중한다.

시는 종합상황실과 9개 비상근무반, 읍면동 당직 근무를 운영하며 △재난·안전 △응급의료 △지역경제 △물가 관리 △복지 △공직기강 등 6개 분야 18개 과제를 추진한다.

특히 전통시장과 다중이용시설 안전점검, 24시간 CCTV 관제센터 운영, 도로·상하수도 점검으로 불편 최소화에 나섰다. 응급진료 상황실과 휴일지킴이 약국도 지정해 의료 공백도 막는다.

지역경제 활성화를 위해 전통시장 장보기 행사와 영주사랑상품권 15% 할인, 온라인몰 ‘영주장날’ 추석 특가전도 마련됐다. “주차 걱정 없이 장 보니 편하다”는 귀성객의 말처럼, 전통시장 인근 공영주차장은 무료 개방된다.

연휴 흥겨움도 빠지지 않는다. 10월 3~5일 무섬마을에서는 ‘영주 무섬외나무다리축제’가 열리고, 추석 당일에는 소수서원·선비촌 등 주요 관광지가 무료 개방된다.

유정근 시장 권한대행은 “모두가 따뜻하고 안전한 명절을 보낼 수 있도록 행정력을 총동원하겠다”며 “가족과 함께 뜻깊은 한가위 보내시길 바란다”고 말했다.