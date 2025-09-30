가족친화형 ‘피닉스 슈퍼캠프’ 실시 자기주도 학습법·의사표현법 도움

동아쏘시오홀딩스는 올해 임직원 자녀 대상 ‘피닉스 슈퍼캠프’를 실시했다고 30일 밝혔다.

피닉스 슈퍼캠프는 동아제약, 동아에스티, 동아쏘시오홀딩스 등 동아쏘시오그룹 임직원을 위한 생애설계지원 프로그램 중 하나다. 생애설계지원 프로그램은 ▷건강 ▷가족 ▷여가 ▷재무 ▷은퇴 등 생애 기초 5대 영역을 중심으로 구성되며, 그룹 구성원 각자의 삶의 단계에 맞춘 실질적인 지원을 제공한다.

가족친화 대표 프로그램인 피닉스 슈퍼캠프는 임직원 자녀의 자신감과 학습 동기를 북돋우고, 부모와 자녀의 유대감 형성을 위해 마련했다. 피닉스 슈퍼캠프는 경북 상주 동아쏘시오그룹 인재개발원에서 진행했다. 임직원 초등학생 자녀는 2박3일간, 중학생 자녀는 3박 4일간 교육을 받았다. 동아쏘시오그룹은 ‘주도적이고 적극적인 참여를 통해 긍정적인 삶의 변화를 이끄는 피닉스 슈퍼캠프’를 슬로건으로 ▷인성 ▷학습법 ▷삶의 기술, 세 가지 영역을 중심으로 교육을 진행했다.

인성 영역에서는 자신의 선택과 행동에 책임을 지는 자세, 배움을 위한 태도 형성을 목표로 하며, 학습법 영역에서는 재미를 느끼며 스스로 공부하는 능동적인 학습법을 지도했다. 삶의 기술 영역에서는 타인의 시선보다 자신의 선택을 존중하는 힘과 명확한 의사 표현 방법을 배우게 했다.

동아쏘시오홀딩스는 피닉스 슈퍼캠프로 그룹 임직원 자녀들의 내면이 성장하고, 배움의 나눔, 도전과 리더십을 높이는 계기가 될 것으로 기대했다.

동아쏘시오홀딩스 관계자는 “피닉스 슈퍼캠프는 아이들이 스스로를 믿고 도전하는 힘을 키우는 장”이라며 “자녀들이 새로운 목표를 발견하고 가족과 관계도 한층 더 깊어지기를 기대한다”고 말했다. 최은지 기자