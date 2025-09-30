세라젬은 경기 용인시 기흥구에 역대 최대 규모인 체험형 매장 ‘세라젬 웰스토어 용인기흥점’(사진)을 오픈했다고 30일 밝혔다.

세라젬 웰스토어 용인기흥점은 총 850㎡(약 260평) 규모로, 경기 남부권의 대표 쇼핑 허브인 기흥 리빙파워센터 지하 3층에 자리 잡고 있다. 기존 멤버십 회원뿐 아니라 신규 고객도 생활 동선 속에서 부담 없이 방문해 상담과 구매까지 원스톱으로 이어갈 수 있다는 점이 특징이다.

역대 최대 규모로 구성된 이번 매장은 세라젬이 제안하는 7-케어 솔루션에 기반한 전 제품과 서비스를 한 공간에서 체험할 수 있는 갤러리형 스토어다.

공간 전체가 제품 존별 전시관처럼 다양하게 구성돼 있어 고객은 자유롭게 관람하며 동시에 라이프스타일과 연계된 건강 관리 설루션을 입체적으로 체험할 수 있다.

구체적으로 세라젬의 전 제품을 둘러볼 수 있는 다양한 DP존과 더불어 대표 제품인 척추 관리 의료기기 ‘마스터V 컬렉션’과 프리미엄 안마가전 ‘파우제M 컬렉션’, 혈액순환 관리 기기 ‘셀트론 순환 체어’를 경험해 볼 수 있는 각각의 체험존이 마련돼 있다. 알칼리 이온수 생성기 ‘밸런스’를 즐길 수 있는 카페존도 있다.

세라젬 관계자는 “세라젬 웰스토어 용인기흥점은 단순한 매장을 넘어, 세라젬이 제안하는 7-케어 솔루션을 총체적으로 체험할 수 있는 역대 최대 수준의 체험 매장”이라고 말했다. 김광우 기자