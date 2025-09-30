2차관·4실·4국·14관·63과 편제 한전·한수원 등 21개 기관 이관 환경·에너지 통합 기대와 우려

10월 1일 출범하는 기후에너지환경부(기후부)로 산업통상자원부 공무원 220여명이 이동하고, 한국전력 등 산업부 산하 공공기관 21곳도 기후부 소속으로 바뀐다. 기후부에는 ‘에너지고속도로’ 등 국가 전력망을 적기에 확충하기 위해 전력망정책국과 기후에너지정책관, 녹색전환정책관 등이 신설된다. 또 기존의 재생에너지산업과와 재생에너지보급과가 태양광산업과, 풍력산업과로 각각 간판을 바꾼다.

이에 따라 기후부는 기존 환경부 조직과 산업부의 에너지 관련 부서를 통합, 기후·에너지·환경 정책을 총괄하는 매머드급 부처로 출범하게 된다.

환경부는 30일 이같은 내용이 담긴 ‘기후부와 그 소속기관 직제 제정령’이 30일 국무회의 의결을 거쳐 내달 1일 공포 후 즉시 시행된다고 밝혔다.

기후부는 2차관·4실·4국·14관·63과로 편제하고 온실가스 감축, 재생에너지 확대, 환경질 개선, 기후재난 대응 등 기후·에너지·환경정책이 서로 유기적으로 연계될 수 있는 조직 체계로 구성됐다고 환경부는 설명했다.

1차관 소속으로 기획조정실, 물관리정책실과 자연보전국, 대기환경국, 자원순환국, 환경보건국을 편제해 ▷하천 자연성 및 생태계의 회복 ▷미세먼지 저감 ▷순환경제 구축 ▷화학물질 안전 등 새정부 국정과제에 포함된 핵심 환경정책의 차질 없는 추진과 국민 체감형 환경 서비스를 확대해 나간다.

기존 이호현 산업부 2차관이 기후부 2차관 직제로 이동해 기후에너지정책실과 에너지전환정책실로 운영된다.

이에 따라 산업부에서 기후부로 이동하는 공무원은 220여명으로 최종 확정됐다. 이는 에너지업무 168명에 더해 사업부서를 지원·관리하는 공통부서(기획조정실 등) 인력과 휴직·파견자까지 포함한 인원이다. 여기에 한국전력 등 산업부 산하 공공기관 21곳도 기후부로 이관된다.

이에 따라 기후부는 기존 환경부 조직에 에너지 관련 정책을 다루는 산업부 2차관실 산하 조직을 이관해 기후, 에너지, 환경 정책을 총괄하는 매머드급 부처로 출범한다. 산업부 2차관은 기후부 2차관로 자리를 옮겨 기후에너지정책실와 에너지전환정책실로 운영된다.

기후에너지정책실에는 기후에너지정책관과 녹색전환정책관, 수소열산업정책관, 국제협력관 등 4국체제로 구성됐다. 기후에너지정책실장과 기후에너지정책관, 녹색전환정책관은 공석인 상태로 이관될 예정이다.

에너지전환정책실은 이원주 산업부 에너지정책실장이 이동하고 전력산업정책관, 전력망정책관, 재생에너지정책관, 원전산업정책관 등 4국 체제로 운영된다. 기존 최연우 전력산업정책관은 산업부에 잔류하고 조익노 에너지정책관이 전력산업정책관으로 이동한다. 신설되는 전력망정책관은 현재 공석이지만 국가공무원인재개발원 교육훈련 중인 이재식 국장이 보직을 맡을 예정이다.

특히 기후부에는 재생에너지정책관 직제 아래 태양광산업과와 풍력산업과, 풍력보급팀이 생긴다. 재생에너지 보급을 확대하기 위한 전사적인 이재명 정부의 강한 의지를 보여주는 사례로 해석된다.

또 한국전력공사, 한국수력원자력, 한국남동·남부·동서·서부·중부 5개 발전사 등 산하 21개 공공기관도 소속이 기후부로 변경된다. 산업부가 정하던 전기 요금도 앞으로는 기후부가 정하게 된다.

기후부 출범으로 에너지 정책이 산업 정책과 분리되는 것은 1993년 상공부와 동력자원부가 합쳐져 상공자원부가 만들어진 이후 32년 만에 처음이다. 산업부가 외교통상부 시절(2005∼2013년) 통상 기능을 외교 부처에 넘겨준 적은 있었지만 에너지 기능을 뗀 적은 없었다.

에너지업계에서는 원전 등 기존 전력원에 대한 규제 중심 업무를 맡아온 환경부가 산업 정책의 핵심인 에너지 정책까지 총괄하는 건 ‘물과 기름’을 한데 두는 것이란 비판이 나온다.

환경과 에너지 기능을 통합하면 시너지 효과가 기대되지만 미국발 통상 위기가 지속되는 가운데 경제안보 측면에서 더욱 중요성이 커지는 에너지 정책 기능을 통상·산업과 분리하는 데 대한 우려하는 시각도 존재한다.

김성환 환경부 장관은 “기후에너지환경부는 인류 생존을 위협하는 기후위기에 맞서 녹색 대전환(K-GX : K-Green Transformation)을 이끄는 부처로서 대한민국이 탈탄소 녹색문명 선도 국가로 부상하는 데 중추적인 역할을 할 것”이라고 말했다.

이어 “규제와 진흥의 이분법적 틀을 넘어 재생에너지를 확대하고, 에너지 고속도로를 조기에 건설하여 탄소중립 녹색산업이 신성장 동력으로 자리매김될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 덧붙였다. 그러면서 “국민 안전과 기본 환경권을 보장하기 위해 국민 눈높이에 맞는 고품질 환경 서비스 제공에도 최선을 다하겠다”고 강조했다. 배문숙 기자