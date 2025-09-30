‘넥스트 프로바이오틱스’ 신기술 기반…장건강·근육관리·영양균형 3종

국민바이오(대표 성문희)가 포스트바이오틱스 기반의 건강식품 3종을 선보였다.

이는 프로바이오틱스를 한 단계 높인 ‘넥스트 프로바이오틱스’ 신기술이 적용됐다. 유산균과 바실러스균 등 유익균이 생성한 건강성분만 뽑아낸 마이크로바이옴 조절 포스트바이오틱스 소재다.

국민바이오는 건강식품 브랜드 ‘K-CARE’도 이날 출범시켰다. 이는 자사 연구소의 특허 미생물기술을 바탕으로 개발된 차세대 건강식품 브랜드다. 단순 프로바이오틱스 유산균 공급을 넘어 유익균의 기능과 대사산물까지 고려한 기능성 포뮬러를 제품에 적용하게 된다.

K-CARE로 출시된 건강식품 3종은 ‘포스트바이오틱 부스터II’, ‘프로틴 솔루션’, ‘밸런스 솔루션’ 등. 각각 장건강, 근육관리, 영양균형 보충에 중점을 두고 설계됐다.

일례로 장건강 제품인 ‘포스트바이오틱부스터 II’는 미국 FDA-NDI(등재번호 1378번)에 등재된 안전한 포스트바이오틱스 소재와 국민바이오의 특허 유산균 ‘KM2 열처리 사균’이 함유됐다. 포스트바이오틱스·파라바이오틱스·식이섬유 프리바이오틱스의 3종 시너지 포뮬러로 장내 미생물환경 개선을 돕는다. 첨가물을 최소화한 국산원료 기반의 섭취가 용이한 5mm 알약 형태로 제조됐다.

신제품은 국민바이오의 대표 두유제품인 ‘제주나물콩두유’, ‘국민 약콩두유’와 함께 추석 선물세트로도 구성돼 판매된다. 네이버 스마트스토어를 통해 최대 31% 싸게 구매 가능하다.

국민바이오 성문희 대표는 “K-CARE는 지속적 건강유지와 웰니스 실현을 목표로 개발된 건강식품 브랜드”라며 “향후 근력유지 및 근육량 개선 기능성 소재를 활용한 건기식, 운동수행력 향상을 위한 스포츠푸드, 항비만 소재 기반 건기식 등을 차럐로 선보일 예정”이라 했다.

성 대표는 미생물·생화학 박사(국민대 명예교수)로, 바이오발효융합학과 교수로 재직했다., 40년간 마이크로바이옴 기반의 식의약소재를 연구해온 CEO다. 한국과학기술한림원 정회원으로 한국미생물생명공학회 회장을 역임했다.