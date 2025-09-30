업비트 운영사 두나무와 업무협약

하나은행은 ‘가상자산 시세조회’ 서비스를 출시했다고 30일 밝혔다.

이번 서비스는 하나은행과 국내 가상자산 거래소 업비트(Upbit)를 운영하는 두나무가 맺은 업무협약의 일환이다. 업비트가 제공하는 가상자산 시가총액 상위 5개 종목의 시세를 하나은행 애플리케이션(앱) ‘하나원큐’의 혜택 페이지 ‘놀이터’를 통해 확인할 수 있다.

가상자산 용어사전, 최신 트렌드 등을 담은 ‘알기 쉬운 가상자산’ 콘텐츠도 있다. 가상자산을 처음 접한 고객이 가상자산을 쉽게 이해하고 흥미를 가질 수 있도록 정보를 제공한다.

하나은행은 이번 서비스 이외에도 ‘하나원큐’의 ‘놀이터’를 개편해 ▷100% 당첨 ▷혜택 ▷캐시톡 ▷재미 ▷여행 등 메뉴를 5개 영역으로 세분화했다. 고객이 다양한 금융생활정보, 엔터테인먼트 콘텐츠를 보다 편리하게 즐길 수 있도록 개선했다.

‘놀이터’는 지난 4월 선보였다. 고객이 어린 시절 놀이터에서 놀이하듯 쉽고 재미있게 다양한 혜택을 경험할 수 있도록 마련했다. 40만 명의 구독자를 돌파했다.

하나은행 디지털채널본부 관계자는 “이번 ‘놀이터’ 개편으로 금융을 넘어 손님 생활 전반에 도움이 되는 실질적인 혜택과 즐거움을 담은 다양한 콘텐츠를 선보일 수 있게 됐다”며 “특히, ‘가상자산 시세조회’ 서비스를 통해 가상자산을 처음 접하는 고객도 보다 쉽게 가상자산을 이해할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다. 김벼리 기자