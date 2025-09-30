[헤럴드경제=장연주 기자] 홍준표 전 대구시장은 내년 6·3 지방선거 뒤 국민의힘이 정당으로서 제 기능을 발휘할 것 같지 않다고 전망했다.

홍 전 시장은 30일 소통채널 ‘청년의 꿈’에서 “노랑봉투법을 시작으로 검찰청 폐지 등 이재명 정권의 폭주로 청년들과 중도층을 대상으로 극우 열풍이 불 것 같다. 이를 막으려면 반민주당 정서를 대변해주는 반극단주의적인 세력이 있어야 한다”라는 물음에 이 같이 답했다.

홍 전 시장은 “당분간 양당체제가 지속되겠지만 내년 지방선거를 기점으로 민주당이 국민의힘 해산청구를 할 가능성이 있다”며 “국민의힘이 반민주당 정서를 대변해 주지 못할 것”이라고 전망했다.

그는 “민주당은 지금 특검 자료만으로도 해산 사유가 충분하다고 판단하고 있을 것”이라며 “해산청구 압박을 받으면 국힘은 지리멸렬 해질 것이며 그럼 사실상 합법적인 1당 체제로 갈 가능성이 높다”고 덧붙였다.

앞서 홍 전 시장은 “국민의힘은 진정한 보수정당이 아니다”, “자생력 없다”, “국힘이 사이비 종교집단과 윤석열 전 대통령, 한동훈 전 대표 등 정치검사, 이에 영합한 친윤을 제거하지 못한다면 살아남지 못한다”며 국민의힘을 강도 높게 비판해 왔다.

그러면서 그는 국민의힘을 대신할 진정한 보수정당이 필요하다고 강조해왔다.