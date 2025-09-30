시공사 재선정 과정 2~3개월 소요 예정

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주 옛 전방·일신방직 부지에 추진되는 대규모 주상복합 개발 사업 우선협상자로 선정된 대우건설이 시공권을 포기했다. 챔피언스시티는 광주 북구 임동 100-1번지 일원 29만8000㎡ 부지에 총 4015세대의 주거시설과 업무·상업시설, 특급호텔, 역사공원 등을 건립하는 사업이다.

오는 10월 주상복합 착공과 분양을 목전에 두고 포스코이앤씨에 이어 대우건설마저 사업을 포기하면서 사업 차질이 예상된다.

챔피언스시티 복합개발 피에프브이는 대우건설이 주택 개발 시공 협상 중단 의사를 구두로 전달했다고 30일 밝혔다.

대우건설은 내부 심의를 통해 단독 시공이 적합하지 않다는 결론을 낸 것으로 알려졌다.

현대백화점 그룹이 더현대 서울 1.5배 크기의 ‘더현대 광주’를 건립하고, 주상복합은 챔피언스시티 복합개발 피에프브이가 맡았으며 포스코이앤씨와 대우건설이 주상복합을 시공하기로 했다.

챔피언스시티 피에프브이는 애초 2029년 말 완공을 목표로 다음 달 착공하고 2단지(3216세대) 1차 분양에 들어가려 했으나 시공사들이 포기하면서 시공사 선정을 다시 추진할 방침이다.

챔피언스시티 관계자는 “시공사 재선정에 2∼3개월이 걸릴 것으로 예상돼 완공 시기도 조정될 것으로 예상된다”고 말했다.