옛 서울역사 준공 100주년 기념전 ‘백년과 하루: 기억에서 상상으로’ 사진·사료·예술 작품 등 전시…11월 30일까지

[헤럴드경제=김현경 기자] 옛 서울역사 준공 100주년을 기념해 서울역의 과거와 미래를 조망하는 특별전시가 열린다.

문화체육관광부는 30일부터 11월 30일까지 서울 중구 문화역서울284 전관과 커넥트플레이스 서울역점 야외 공간에서 옛 서울역사 준공 100주년 기념 특별기획전 ‘백년과 하루: 기억에서 상상으로’를 개최한다.

1925년 ‘경성역’으로 준공된 옜 서울역사는 한국에서 가장 오래된 철도 건축물로, 1947년 ‘서울역’이 된 이후 교통과 물류의 중심 역할을 했다. 2004년 KTX 개통에 따라 신 서울역사로 철도역 기능이 이관된 후 현재는 1925년 준공 당시의 모습으로 복원, 복합문화공간(문화역서울284)으로 운영되고 있다.

이번 전시는 옛 서울역의 지난 100년을 돌아보고, 옛 서울역을 현재의 시선으로 새롭게 보며, 서울역의 미래를 상상할 수 있도록 3가지 주제로 구성했다. 첫 번째로 3등 대합실에서 옛 서울역이 갖는 역사적 의미를 담은 주요 사진과 김수자, 신미경, 이수경 등 현대 작가의 예술 작품을 함께 선보인다. 이어지는 서측 복도에서는 서울역 100년사를 한눈에 돌아볼 수 있는 사료와 영상을 소장품과 연계해 전시한다.

두 번째는 과거와 현재를 잇는 구성으로, 1·2등 대합실에서는 옛 서울역에서 판매했던 맥주와 커피, 간식 등을 새롭게 회상할 수 있도록 하이트진로, 국순당, 서울브루어리, 팔도카라멜 등과 협업해 시식(음) 행사를 열고 판매도 한다. 당시 귀빈을 위해 마련했던 고급 인테리어를 활용한 귀빈실과 귀빈예비실에서는 가구 브랜드 이스턴에디션, 디자인 브랜드 오우르와 협업해 현대의 가구와 패션으로 옛 서울역이 가진 심미적 공간을 재조명한다. 부인대합실에서는 오아시스레코드와 박민준 프로듀서가 서울역을 주제로 선정해 재구성한 음악을 들을 수 있으며, 역장실에서는 옛 서울역의 마지막 역장 배종규 역장의 인터뷰와 서울역을 거쳐 간 역사적 인물들의 이야기를 만날 수 있다.

마지막으로 그릴과 그릴준비실은 관람객이 서울역의 미래를 글로 상상해 보는 참여형 공간으로 구성했다. 서울역에서 발견된 ‘조선말 큰사전 원고’를 전시해 한글과 우리말의 가치를 되새기고, 서울역을 배경으로 한 다양한 문학 작품을 소개한다. 을유문화사와 비룡소, 독립서점들의 추천 도서 100여 권을 비치하고 저자 강연 등 연계 프로그램을 운영해 관람객들이 자유롭게 읽고 참여하며 서울역의 미래를 그려볼 수 있도록 했다.

전시 관람을 마치고 나가는 소식당에서는 현재는 단절된 남북철도와 유라시아 횡단철도까지 연결된 모습을 보여줌으로써 통일 이후 아시아와 유럽을 잇는 국제적 철도역으로서의 서울역의 미래상을 제시한다.

또한 근대 철도역이라는 문화유산 가치를 높이고자 한국철도공사와 협력해 그동안 외부에 개방하지 않았던 옛 서울역과 신 KTX 서울역사의 연결 통로를 최초로 개방한다. 서울역을 경유하는 KTX 이용 승객은 연결 통로를 거쳐 역사 내에서 문화역서울284로 진입해 전시를 관람할 수 있고, 전시 관람객 또한 문화역서울284 내부에서 연결 통로로 서울역으로 이동해 열차를 탈 수 있다. 이번 전시 기간 중 연결 통로 이용 현황을 분석해 내년부터는 구-신 서울역사 간 연결 통로 상시 개방을 추진할 계획이다.

아울러 한화커넥트와 협력해 커넥트플레이스 서울역점 야외 공간에서 서울역을 활용한 미디어 작품 전시 등 다채로운 볼거리를 제공한다.

김영수 문체부 제1차관은 “이번 전시를 통해 교통과 물류의 중심으로 한국 근현대사 발전과 함께한 귀중한 유산인 옛 서울역이 지닌 건축적·사회적 가치를 되새기고, 문화적 자산으로서의 발전 가능성을 확인할 수 있길 바란다”고 전했다.