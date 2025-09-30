출시 7개월 만에 20만명 돌파 전체 이용자 14% 미성년자, 월평균 24만원 적립

[헤럴드경제=문이림 기자] 키움증권은 적립식 투자 서비스 ‘주식 더 모으기’의 누적 이용자 수가 출시 7개월 만에 20만명을 돌파했다고 30일 밝혔다.

‘주식 더 모으기’는 매일·매주·매월 등 설정한 주기에 원하는 금액을 자동으로 주식에 투자할 수 있는 서비스다. 국내외 주식은 물론 상장지수펀드(ETF), 일반펀드까지 매수할 수 있다. 해외 종목은 최소 2000원, 국내 종목은 최소 1만원부터 투자 가능하다. 오픈뱅킹을 통한 투자금 자동충전 기능도 지원한다.

해당 서비스는 투자 세대의 폭을 넓혔다는 점에서 의미가 크다. 전체 이용자 중 약 14%가 미성년자로, 부모가 자녀의 자산 형성과 투자 교육을 위해 자동 투자 계좌를 개설하는 사례가 늘고 있다. 이들은 월평균 14만원을 적립하며 장기 자산관리 수단으로 활용하고 있다.

빠른 성장의 배경에는 다양한 고객 혜택도 있다. 키움증권은 해외주식 신규 고객에게 9만원, 기존 고객에게 2만원의 현금 쿠폰을 제공하고 있다. 매수 수수료와 환전 수수료도 면제해 초보 투자자들의 진입 장벽을 낮췄다.

20만명 돌파를 기념해 키움증권은 이용자들의 투자 패턴을 공개했다. 분석 결과(2월20일~9월17일, 해외 기준) 가장 많이 적립한 종목은 엔비디아였다. 이어 테슬라, 인베스코 QQQ ETF, 애플, 미국 고배당 ETF인 슈왑(SCHD) 순으로 나타났다.

이용자의 월평균 적립금액은 5월 15만원에서 8월 24만원으로 증가했다. 특히 30대 같은 기간 22만원에서 29만원으로 투자 규모가 가장 크게 확대됐다.

월 5만~10만원을 투자하는 소액 투자자들은 엔비디아·테슬라 등 성장주 중심의 포트폴리오를 구성했다. 월 50만원 이상 투자자는 SCHD 등 고배당 ETF 비중을 높이는 경향을 보였다.

키움증권 관계자는 “7개월 만에 20만명 고객이 ‘주식 더 모으기’를 선택한 것은 서비스의 편의성과 투자 효능감을 입증한 결과”라며 “앞으로도 고객들이 꾸준히 자산을 쌓아갈 수 있도록 다양한 혜택과 기능을 확대해 나갈 예정”이라고 말했다.