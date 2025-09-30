‘SOL 글로벌론’ 체류기간 만료일 6개월 초과 대상

[헤럴드경제=김벼리 기자] 신한은행은 30일 외국인 근로자 전용 신용대출 ‘SOL 글로벌론’을 출시했다고 밝혔다.

‘SOL 글로벌론’은 신한은행에서 3개월 연속으로 급여를 받은 외국인 근로자를 대상으로 하는 상품이다. 체류자격 요건(E9, E7, F2, F5)을 충족하고 체류 기간 만료일이 6개월 초과인 경우 신청할 수 있다. 대출 한도는 최대 2000만원, 대출 기간은 최소 6개월부터 최대 36개월이다.

대출 신청은 영업점 방문 또는 ‘신한 SOL뱅크’ 애플리케이션(앱)을 통해 가능하다. 향후 신한은행 외국인 고객 전용 앱 ‘SOL Global(SOL 글로벌)’에서도 ‘SOL 글로벌론’ 신청 서비스를 제공할 예정이다.

신한은행은 ‘SOL 글로벌론’ 출시를 기념해 오는 11월 30일까지 대출 한도 조회를 신청한 고객 전원에게 CU편의점 기프티콘 5000원권을 증정한다.

신한은행 관계자는 “외국인 근로자 고객이 보다 편리하게 금융서비스를 이용할 수 있도록 이번 대출 상품을 마련했다”며 “앞으로도 외국인 고객을 위한 맞춤형 서비스를 확대해 고객 편의성을 높여나가겠다”고 말했다.

한편, 신한은행은 외국인 고객 맞춤 금융서비스 확대를 위해 지난 7월부터 동대문지점·수원역지점·온양금융센터에서 일요일 영업을 시행했다. 경상남도 김해시, 서울시 독산동, 경기도 안산시에 외국인중심영업점을 운영하고 있다.