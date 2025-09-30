북미 최대 요리전문가협회 셰프 요청 행사

[헤럴드경제=정석준 기자] 샘표가 25일(현지시각) 미국 뉴욕에 있는 ‘연두 컬리너리 스튜디오’에서 북미 최대 요리전문가협회(ACF) 소속 셰프를 대상으로 ‘장 워크숍’을 진행했다고 밝혔다.

행사는 ACF 소속 셰프의 요청에 따라 한국 장 맛을 경험하고, 현지 요리에 적용하는 레시피와 아이디어를 공유하는 자리로 마련됐다. 1929년 설립된 ACF는 미국 전역에서 1만4000명 이상의 셰프들이 활동하는 북미 최대 요리 전문가 단체다.

워크숍에는 셰프 40여명이 참여했다. 자우마 비아르네즈 연두 컬리너리 스튜디오 총괄 셰프는 ‘연두’의 맛을 전하고, 응용법을 소개했다. 그는 “고기를 넣은 듯한 깊은 맛이 바로 발효된 콩의 감칠맛”이라며 “연두는 순식물성이면서 발효된 콩의 천연 감칠맛이 풍부해 향신료나 오일, 버터, 소금 등 추가 재료 없이도 맛있는 요리를 완성할 수 있다”고 설명했다.

현지 셰프들은 ‘샘표 유기농 고추장’에도 관심을 보였다. 글루텐 프리(Gluten free), 비건(Vegan), 논지엠오(Non-GMO, 비유전자전형) 제품이라는 특징에도 긍정적인 반응이 이어졌다. 자우마 셰프는 유기농 고추장에 연두와 꿀을 더한 고추장 글레이즈 레시피를 선보였다.

샘표 관계자는 “연두를 비롯한 다양한 우리 장을 활용한 클래스와 워크숍을 기획해 K-소스가 세계 미식의 중심이 되도록 노력하겠다”고 전했다.