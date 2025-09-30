KODEX 머니마켓액티브, 올해 3.9조 자금 유입…전체 ETF 중 1위 KODEX 미국머니마켓액티브, 상장 4개월 만 순자산 4034억

[헤럴드경제=신동윤 기자] 삼성자산운용은 ‘KODEX 머니마켓액티브’ 상장지수펀드(ETF)가 상장 후 13개월 만에 순자산 8조원을 넘어섰다고 30일 밝혔다. ‘KODEX 미국머니마켓액티브’도 상장 후 4개월 만에 순자산 4000억원을 돌파했다.

KODEX 머니마켓액티브는 연초 이후 3조9909억원 이상의 자금이 유입되며 올 들어 전체 ETF 중 순자산이 가장 많이 늘어났다. 기관투자가 뿐만 아니라 개인 투자자의 매입도 빠르게 늘어났다. KODEX 머니마켓액티브는 상장 이후 누적 개인 순매수 6284억원으로 국내 파킹형 ETF 가운데 최대 규모를 기록했다.

KODEX 머니마켓액티브는 초단기 채권, 기업어음(CP) 등 신용도가 높은 유동성 자산에 투자하는 머니마켓펀드(MMF)의 운용 방식을 기반으로 설계됐다. 특히 금리 변동이나 시장 변동성에 대한 리스크를 최소화하기 위해 투자대상을 엄격히 제한하고, 신용등급이 높은 자산 위주로 포트폴리오를 구성해 안정성을 높였다.

윤성인 삼성자산운용 매니저는 “통화정책에 대한 불확실성이 커지는 상황에서 안정적인수익률을 제공하는 파킹형 단기 운용 상품으로 자금 유입이 지속되고 있다”며 “KODEX 머니마켓액티브는 초단기 듀레이션으로 채권 금리 변동성을 피하면서도 우수한 수익률을 유지하고 있어 개인 및 기관 투자가들의 자금이 빠르게 모이고 있다”고 말했다.

올해 5월 상장한 KODEX 미국머니마켓액티브는 4개월 만에 순자산 4000억원을 돌파했다. 미국 중앙은행이 지난 17일 기준금리를 소폭 인하했지만 여전히 연 4.5%대의 높은 금리 수준을 유지하고 있고, 국내 증시 변동성 확대 가능성에 대비한 안전자산 선호가 이 같은 성장을 뒷받침하고 있다는 분석이다.

신현진 삼성자산운용 매니저는 “KODEX 미국머니마켓액티브는 매우 짧은 듀레이션으로 금리 변동 리스크를 최소화하면서도 국채 대비 높은 수익률을 추구할 수 있어 안정성과 수익성의 균형을 중시하는 투자자에게 최적화된 상품”이라며 “향후 글로벌 금리 환경과 환율 변동성을 고려할 때, 높은 수익률과 안정성을 제공하면서도 달러 노출을 통한 분산 투자 효과까지 갖춘 미국머니마켓 ETF에 대한 수요는 지속 증가할 것으로 전망한다”고 했다.