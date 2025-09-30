中 궈싱즈넝과 공동개발·상용화 MOU 개발 최종단계…연말 시범운용 시작

[헤럴드경제=유재훈 기자]유진그룹(회장 유경선) 계열 로봇∙물류 자동화 전문기업 티엑스알로보틱스(대표이사 엄인섭)가 중국 소방로봇 전문기업 궈싱즈넝(国兴智能∙GuoXing Intelligent)과 ‘무인 소방로봇 공동개발 및 상업화를 위한 업무협력’ 협약을 체결했다고 30일 밝혔다.

협약식은 지난 25일(현지시간) 중국 상하이 페어몬트 피스 호텔에서 진행됐으며, 티엑스알로보틱스의 엄인섭 대표와 궈싱즈넝의 바오밍송(Bao MingSong) CEO 등 양사 관계자들이 참석했다.

양사는 협약에 따라 보유한 기술과 생산 역량을 결합해 이미 개발된 무인 소방로봇의 양산 체계 구축과 시장 진출을 가속화한다. 티엑스알로보틱스는 AI 기반 통합 관제 시스템, RCS(Robot Control System) 기반 원격 제어 기술, 자율주행 알고리즘 등 핵심 소프트웨어를 제공한다. 궈싱즈넝은 로봇 본체, 소화 장비, 구동 장치 등 하드웨어 제조와 중국 내 생산 인프라를 담당한다.

해당 소방로봇은 현재 개발의 최종 단계에 있다. 지난 5월 대구 엑스코에서 열린 2025 국제소방안전박람회에서 프로토타입을 국내 최초로 공개했다. 이어 최근 개최된 2025 소방방재기술산업전(FIRE TECH KOREA)에서는 시제품 시연 영상을 선보인 바 있다.

상업화가 추진되는 무인 소방로봇은 AI 시스템과 연동돼 불꽃·연기·열을 감지하면 즉시 현장에 투입된다. 최대 40㎏의 전기차 화재 진압용 소화분말 탑재가 가능하고, 소화수와 연계해 폼·물 방식 진압도 지원한다. 또한 최대 1㎞ 원격 조정과 자율주행 기능을 갖춰 소방관이 안전하게 후속 진압에 집중할 수 있도록 지원한다.

엄인섭 티엑스알로보틱스 대표는 “이번 협력을 통해 당사의 AI 소프트웨어 기술과 궈싱즈넝의 제조 역량을 결합, 무인 소방로봇 상업화를 본격화하겠다”며 “특히 전기차 시장 확대에 따라 증가하는 화재 위험에 대응하는 글로벌 안전 솔루션 공급사로 도약하겠다”라고 포부를 밝혔다.

한편 티엑스알로보틱스는 연말부터 민간과 관계 기관을 대상으로 무인 소방로봇의 제한적 도입과 시범 운용을 시작하고, 이후 본격적인 상용화를 추진할 예정이다.