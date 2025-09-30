일일 시세요약·공포탐욕 지수·이슈 분석 등 투자정보 제공

[헤럴드경제=신동윤 기자] 빗썸이 공식 유튜브 채널을 통해 ‘일일 시황’ 콘텐츠를 공개했다고 30일 밝혔다.

‘일일 시황’은 빠르게 변화하는 가상자산 시장에서 투자자들이 보다 효율적으로 정보를 습득하고, 현명한 투자 판단을 내릴 수 있도록 돕기 위해 기획된 콘텐츠다.

전날 가상자산 시장에서 발생한 주요 이슈를 핵심만 선별한 뒤, 이를 인공지능(AI) 아나운서가 간결하고 명확하게 전달하는 방식이다. 국내 거래소 중 최초로 시도하는 콘텐츠다.

시청자는 단 몇 분 만에 시장 전반의 흐름과 주목할 만한 투자 포인트를 파악할 수 있다. 정보 접근성이 낮거나 시간이 부족한 투자자들에게 특히 유용하다.

콘텐츠의 주요 내용은 ▷비트코인, 테더 시세 요약 ▷상승·보합·하락 종목 현황 ▷가상자산 공포·탐욕 지수 ▷실시간 인기 섹터 ▷급등 코인 이슈 분석 등이 있다. 특히 급등 코인 이슈 분석의 경우 단순 데이터 나열을 넘어, 상승 배경까지 짚어주며 투자 아이디어 발굴에도 도움을 줄 수 있는 수준의 콘텐츠로 구성했다.

해당 콘텐츠는 투자 권유 목적이 아닌 단순 참고용으로 제공되며, 빗썸 공식 유튜브 채널을 통해 시청할 수 있다. 전날부터 빗썸 모바일 앱 내에서 배너를 통해 확인할 수 있다.

빗썸 관계자는 “일일 시황은 정보의 홍수 속에서 실제 투자 판단에 도움이 되는 요약형 콘텐츠로, 누구나 시장을 이해하고 대응할 수 있도록 구성했다”며 “앞으로도 고객 중심의 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.