효도쏘옥NHe부모님안심보험 고향사랑기부제로 보험료 5% 할인

[헤럴드경제=박성준 기자] NH농협생명은 다가오는 추석 명절을 맞아 부모님께 특별한 마음을 전할 수 있는 ‘효도쏘옥NHe부모님안심보험’이 주목받고 있다고 30일 밝혔다.

이 상품은 자녀가 부모의 성명·주민등록번호 등 개인정보 입력 없이 간편하게 가입할 수 있어, 디지털 환경에 익숙하지 않은 어른도 쉽게 보장받을 수 있다.

또한, 연령제한과 인수심사가 없어 고혈압·당뇨 등 만성질환을 가진 고령의 부모도 가입할 수 있다. 가입 시 ▷재해골절치료급여금 20만원 ▷깁스치료급여금 5만원 ▷강력범죄·폭력사고 위로금 300만원 등이 1년간 보장된다.

보험료는 고향사랑기부제 참여 약속 시 5% 할인 혜택을 받을 수 있으며 여성의 경우 8550원, 남성의 경우 9025원을 한 번만 내면 된다.

농협생명 관계자는 “디지털에 익숙하지 않거나 만성질환이 있는 부모님도 혜택을 누릴 수 있는 상품”이라면서 “다가오는 추석에 많은 분들이 부모님께 선물해 보장 사각지대 해소에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

‘효도쏘옥NHe부모님안심보험’은 농협생명 홈페이지와 모바일 앱에서 간편하게 가입할 수 있다.