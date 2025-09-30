中 신라호텔 대관 취소 소식에 “李대통령 호텔경제학이냐”

[헤럴드경제=김진 기자] 성일종 국회 국방위원장은 30일 “중국 정부가 경주 APEC 기간 동안 신라호텔을 전체 대관했다가 돌연 취소했다고 한다. 대한민국에 대한 노쇼”라며 정부의 외교 정책을 비판했다.

국민의힘 소속인 성 위원장은 이날 자신의 페이스북을 통해 “이번 사태는 중국이 과연 경주 APEC에 참석을 하긴 할 것인지 의구심마저 들게 한다”며 이같이 말했다. 중국 정부는 최근 APEC 기간 서울 신라호텔 전체 대관을 추진했다가 취소한 것으로 알려졌는데, 앞서 이 기간 예정된 예식을 무더기로 취소했던 신라호텔이 ‘다시 기존 일정대로 식을 올릴 수 있다’고 안내한 사실도 알려졌다.

성 위원장은 “정말 오랜만에 대한민국이 외교무대의 중심에 설 수 있는 절호의 기회인데, 이재명 정부의 준비 부족과 잘못된 외교 전략으로 인해 걷어차 버리는 것이 아닌지 심히 걱정”이라고 했다. 그러면서 “이재명 대통령이 한미동맹에 부정적인 시각을 드러내며 열심히 중국에 ‘셰셰’해 온 결과가 고작 이것입니까”라며 “이재명 대통령이 말했던 호텔경제학이 바로 이런 것이었습니까”라고 했다.

성 위원장은 “미국과의 관세협상에서는 처참히 실패하여 국가 경제를 위기로 몰아넣고 있고, 중국으로부터도 이렇게 노쇼나 당하는 이재명 정부의 외교정책은 뒤통수나 맞는 결과로 되돌아왔다”고 했다.

그는 “이재명 대통령과 외교안보 라인 담당자들은 이번 일을 계기로 정신 차려야 한다”며 “한미동맹을 저버리고 중국에 셰셰하는 전략을 세웠다면, 최소한 중국으로부터라도 원하는 것을 얻어야 할 것 아닙니까”라고 지적했다.

이어 “이재명 대통령의 호텔경제학에 따르면 ‘호텔 예약이 취소됐더라도 돈이 돌았으니 경제가 활성화 된 것’ 맞습니까”라며 “냉혹한 국제질서 속에서 우리 대한민국이 어떻게 해야 번영할 수 있는지 처절한 고민을 하시기 바란다”고 덧붙였다.