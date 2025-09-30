에듀테크 전문기업 와이즈온미디어(대표 박현정)가 개발한 음악 교육 플랫폼 **‘고둥둥심포니 for EDU’가 ‘2025 K-에듀테크 콘테스트’에서 교수‧학습 혁신 분야 최우수상(한국교육학술정보원장상)을 수상했다. 학생들의 음악 학습을 쉽고 재미있게 지원하는 혁신적인 콘텐츠로 공교육 발전에 기여했다는 평가다.

와이즈온미디어는 앞서 자체 연구와 현장 검증을 통해 높은 평가를 받았으며, 이번 대회에서는 ‘애니메이션 기반 악보 시각화와 맞춤 학습 기능을 통한 음악 교육 혁신’을 주제로 발표해 차별성과 교육적 효과성을 인정받았다. 그 결과 교수‧학습 혁신 분야 최우수상에 선정되며 교육부장관상에 버금가는 권위 있는 상을 수상하게 됐다. 또한 이번 콘테스트와 함께 열린 2025 에듀테크 코리아 페어 현장에서 ‘고둥둥심포니’ 앱의 정식 출시가 공식 발표되었다.

K-에듀테크 콘테스트는 창의적인 교육 콘텐츠 발굴과 에듀테크 산업 발전을 목표로 하는 국내 대표 행사로 자리매김하고 있다.

박현정 와이즈온미디어 대표는 “이번 수상은 현장 교사와 학생들의 의견을 반영해 개발한 결과물이 공교육 내에서 인정받았다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 음악 교육의 혁신과 디지털 전환에 기여할 수 있는 양질의 콘텐츠를 꾸준히 선보이겠다”고 말했다.