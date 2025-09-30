[헤럴드경제=강승연 기자] 쿠팡과 쿠팡로지스틱스서비스(CLS)가 교통사고 예방을 위해 대형 화물차 수백여대에 ‘사각지대 주의’ 알림 표지를 부착하는 캠페인을 펼친다고 30일 밝혔다. 캠페인은 한국교통안전공단(TS), 경찰청과 기획했다.

알림 표지(사진)는 주간은 물론 야간에도 쉽게 식별 가능하도록 고휘도 반사 시트로 제작했다. 프랑스 등 해외사례 규격(세로형, 210×170㎜)보다 크게(가로형, 500×280㎜) 제작했다.

쿠팡과 CLS는 대형 화물차 교통사고 예방을 위한 정책을 이어왔다. 작년에는 모든 대형 화물차에 첨단안전장치 ‘사각지대 감지장치’를 설치했다. 매일 출차 전 모든 대형 화물차 운전자를 대상으로 일일 교통안전 교육도 진행 중이다.

쿠팡 관계자는 “사각지대 주의 표지는 작은 장치지만, 운전자와 보행자 모두에게 안전을 환기시킬 수 있는 효과적인 방법”이라며 “앞으로도 운전자와 보행자 모두가 안전한 교통환경을 위해 실질적인 안전 정책 마련에 힘쓰겠다”고 말했다.