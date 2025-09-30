29일 노경상생협약식 개최

[헤럴드경제=고은결 기자] LS일렉트릭 노동조합이 올해 임금과 단체협약에 대한 사항을 회사 측에 위임키로 전면 합의했다.

LS일렉트릭은 지난 29일 서울 용산구 소재 LS용산타워에서 구자균 LS일렉트릭 회장, 이호정 LS일렉트릭 노조위원장 등이 참석한 가운데 2025년도 임금 및 단체협약을 모두 위임하는 ‘노경상생협약식’을 가졌다고 30일 밝혔다. LS그룹은 상호 존중을 강조하기 위해 ‘노동자와 사용자’라는 의미의 ‘노사(勞使)’가 아닌, ‘노동자와 경영자(경영진)’이라는 뜻의 ‘노경(勞經)’ 표현을 쓰고 있다.

노경상생협약식에서 LS일렉트릭 노동조합은 2025년도 임금과 단체협약에 관한 모든 사항을 회사에 위임하고, 회사의 목표 달성과 성장을 위해 함께 노력하겠고 다짐했다. 임금과 단체협약을 모두 회사에 위임한 것은 LS일렉트릭 창립 이래 처음이다. 불필요한 협상 절차를 줄이고 노동조합이 회사 성장의 동반자로서, 무한경쟁 체제로 접어든 글로벌 사업에 역량을 집중할 수 있는 토대를 마련했다는 점에서 의미가 크다고 회사 측은 설명했다.

구자균 LS일렉트릭 회장은 “차세대 전력 솔루션에 대한 수요가 급증하는 중요한 시기에 우리 모두의 성장을 위해 한 마음으로 상생의 모범 사례를 만들어 기쁘다”며 “동심공제(同心共濟·마음을 같이해서 함께 위기를 이겨내자)의 자세로 임직원들의 성장을 향한 염원이 만든 결실로, 노경이 서로 존중하고 배려하며 새로운 도약을 이뤄 나갈 수 있을 것”이라고 말했다.

이호정 LS일렉트릭 노조위원장은 “이번 위임은 회사와 노동조합이 함께 성장한다는 믿음에서 비롯된 결정”이라면서 “앞으로도 신뢰와 소통을 바탕으로 회사의 미래 비전 달성에 힘을 보태겠다”고 전했다.

한편 LS일렉트릭은 인공지능(AI) 데이터센터 등으로 전력 슈퍼사이클이 도래한 가운데 차세대 전력 솔루션 기업으로 도약하고 있다고 전했다. 국내에서 송전부터 변전, 배전에 이르기까지 전력의 모든 이동 과정에 걸쳐 포트폴리오를 체계적으로 구축한 기업은 LS일렉트릭이 유일하다.