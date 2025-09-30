사업장 현장경영서 임직원 대상 메시지 모바일 카메라 모듈 사업 중심 탈피 “또 다른 1등 사업 만들자” 강조 라이다·레이더 신사업 점차 결실 로봇 ‘눈’·고부가 반도체 기판도 육성

[헤럴드경제=김현일 기자] 문혁수 LG이노텍 대표가 미래 신사업의 매출 비중을 2030년 전체의 25% 이상으로 끌어올리겠다는 목표를 제시했다.

30일 LG이노텍에 따르면 문 대표는 최근 사업장 현장경영에서 임직원들에게 “회사의 지속성장을 위해 드라이브를 걸고 있는 미래 육성사업이 빠른 속도로 확장세를 이어가고 있다”며 “미래 신사업 비중을 2030년 전체 회사 매출의 25% 이상으로 키우는 것을 목표로 함께 달려 나가자”고 말했다.

그러면서 “우리의 가장 큰 미래 자산인 고부가 원천기술과 글로벌 톱티어 고객들과 협력하며 체득해 온 사업 경험을 발판 삼아 차별적 고객가치를 창출하는 또 다른 일등 사업을 만들어 가자”고 독려했다.

지난 2023년 말 최고경영자(CEO)로 취임한 문 대표는 회사의 주력인 모바일 카메라 모듈 사업이 주춤하자 사업 포트폴리오를 다변화하고, 미래 성장동력 육성에 집중해왔다.

그 중에서도 라이다(LiDAR·Light Detection and Ranging) 사업이 최근 결실을 맺기 시작했다. 문 대표는 기존 차량 카메라만으로는 완전 자율주행 시대가 요구하는 고도화된 센싱 기능 구현에 한계가 있다고 보고, 라이다 사업화를 주도했다. 라이다란, 레이저 광으로 목표물을 비추고 반사된 빛을 분석해 거리를 측정하는 원격 감지 기술을 가리킨다.

LG이노텍은 최근 라이다 기술 선도 기업인 미국 아에바(Aeva)와 전략적 파트너십을 체결하면서 라이다 첫 공급이 가시화하고 있다.

문 대표는 최근 라이다 본격 생산을 앞두고 라이다 사업담당을 광학솔루션사업부로 이관했다. 차량 카메라 모듈 생산 역량을 가진 광학솔루션사업부와의 시너지를 극대화하기 위해 내린 결정이다.

LG이노텍은 2028년 아에바의 초슬림∙초장거리 FMCW(주파수 변조 연속파) 고정형 라이다 모듈을 양산할 예정이다. 제품은 아에바의 소프트웨어와 결합돼 글로벌 톱티어 완성차에 탑재된다.

라이다와 더불어 레이더(Radar) 사업도 육성하고 있다. 그 일환으로 LG이노텍은 이달 초 4D 이미징 레이더 전문기업인 스마트레이더시스템에 전략적 투자를 단행해 지분 4.9%를 확보했다.

스마트레이더시스템은 비정형 어레이 안테나 설계 기술 등 레이더 관련 원천기술을 보유한 국내 벤처 기업이다. LG이노텍은 이번 투자로 차량용 4D 이미징 레이더, 초단거리 레이더(USRR) 등 고성능 레이더 핵심 기술을 확보하게 됐다.

문 대표는 차량 카메라와 동시에 라이다∙레이더 사업을 집중 육성해 오는 2030년까지 모빌리티 센싱 솔루션 사업을 2조원 규모로, 이를 포함한 자율주행·첨단운전자보조시스템(ADAS)용 부품 사업(센싱∙통신∙조명)을 5조원 규모로 키우는 것을 목표로 하고 있다.

올 5월 보스턴다이내믹스와 로봇의 ‘눈’ 역할을 하는 ‘비전 센싱 시스템’을 공동 개발하기로 하면서 로봇용 부품 사업도 의미 있는 성과를 거뒀다.

LG이노텍은 보스턴 다이내믹스에서 개발한 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’의 차세대 모델에 장착될 ‘비전 센싱 모듈’을, 보스턴 다이내믹스는 ‘비전 센싱 모듈’이 인식한 시각 데이터를 효과적으로 처리하는 소프트웨어를 개발한다.

LG이노텍은 연초 자동차 전자 시스템을 통합 제어하는 차량용 애플리케이션 프로세서 모듈(AP 모듈) 시장에도 출사표를 던지며 전장부품 사업 영역을 차량용 반도체로 확대했다. 차량용 AP 모듈과 고부가 반도체 기판인 FC-BGA를 필두로 반도체 부품 시장에서 견고한 사업 포트폴리오를 구축한다는 전략이다.

문 대표는 “자율주행 같은 미래 모빌리티 및 로보틱스는 물론 AI∙우주∙메디컬 분야까지 LG이노텍의 원천기술이 적용될 수 있는 분야는 무궁무진하다”며 “새로운 기술의 S-커브(기술이 급성장 후 일상화를 거쳐 도태되는 일련의 변화 과정)를 만들 수 있는 고객과 시장을 빠르게 선점해 신뢰받는 기술 파트너로 거듭나겠다”고 말했다.