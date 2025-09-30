[헤럴드경제=정석준 기자] 신세계백화점은 올해 추석 선물세트 판매 실적이 역대 가장 많았다고 30일 밝혔다.

신세계백화점이 추석 선물 예약판매와 본판매 매출을 분석한 결과, 작년보다 21.2% 증가한 것으로 나타났다. 특히 지난 22∼28일 일주일간 매출 신장률은 27.7%에 달했다.

신세계백화점은 올 추석 연휴가 길어지면서 선물 수요가 증가한 점을 이유로 꼽았다. 아울러 강남점 식품관 리뉴얼(새단장)도 영향을 미쳤다고 분석했다. 실제 강남점의 명절 선물 신장률은 29.9%로, 전체(21.2%)보다 높았다.

소비자들이 가장 많이 선택한 상품은 20만∼30만원대 한우 세트와 10만원 중반대 과일 세트였다. 연령별로는 20·30대의 매출이 늘었다. 이들은 프리미엄 위스키와 궁중 한과 디저트, 나파밸리 와인 등을 많이 구매한 것으로 나타났다.

최원준 신세계백화점 식품담당 상무는 “올해 추석은 8년 만의 최장 연휴 효과와 맞물려 선물세트 판매가 역대 최고를 기록했고, 강남점 식품관 리뉴얼이 더해져 매출이 큰 폭으로 늘었다”며 “원물 가격 상승에도 선제적 매입과 가격 방어, 차별화된 상품 기획이 실적을 견인했다”고 말했다.